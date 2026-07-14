Er zijn het afgelopen kwartaal wereldwijd 11 procent minder smartphones verscheept, waardoor het om het minst aantal verscheepte smartphones sinds 2013 gaat.

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Dat meldt Counterpoint Research (via Cnet). Volgens het onderzoek ligt het tekort aan geheugenchips dat voor hogere prijzen zorgt ten grondslag aan de verminderde aantal verscheepte - en dus verkochte - smartphones.

Over die tekorten: er is massaal RAM-geheugen nodig om de servers voor AI in datacenters draaiende te houden. Dit heeft gevolgen voor de prijzen van de overgebleven RAM, waardoor het voor bedrijven duurder wordt om consumentenelektronica te produceren. Dit resulteert in veel gevallen in duurdere producten in winkels, waardoor ook de vraag bij consumenten afneemt.

Volgens het onderzoek is de daling van smartphoneverkoop vooral merkbaar in het middensegment bij merken als Oppo, Vivo en Xiaomi. Veel consumenten binnen dit segment stellen het aanschaffen van een nieuwe smartphone uit vanwege de hogere prijzen.

Premium merken doen het nog goed

Opvallend genoeg zijn de effecten niet merkbaar in de hogere segmenten waar Apple en Samsung opereren. Apple en Samsung genieten van een stijging van respectievelijk 3 en 4 procent wat betreft iPhones en Galaxy-smartphones.

Deels heeft dit te maken met loyaliteit van consumenten tegenover deze merken. Daarnaast worden deze smartphones vaak gebundeld met abonnementen van providers, waardoor de kosten minder zwaar zijn voor consumenten.

Verwachte daling van 14 procent over het hele jaar

Toch verwacht Counterpoint dat over dit gehele jaar gezien het totaal aantal verscheepte smartphones met zo'n 14 procent gedaald zal zijn. Daarbij zullen de geheugentekorten naar verwachting volgend jaar aanhouden, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de cijfers in 2027 veel beter worden.