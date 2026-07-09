Steeds meer smartphones kunnen met louter een foto van van de eigenaar ontgrendeld worden via gezichtsherkenning, in plaats van dat het echte gezicht van de eigenaar voor de cameralens gehouden moet worden.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Volgens dat onderzoek werkt deze manier van de mobiele telefoon ontgrendelen bij maar liefst 69 procent van de smartphones die sinds juni 2023 zijn onderzocht.

Drie jaar geleden werd een vorig onderzoek afgerond - toen bleek dat het om 43 procent van alle onderzochte smartphones ging. Dat betekent dus een toename van 26 procent.

92 van de 133 geteste smartphones heeft geen goede gezichtsherkenning

Er zijn de afgelopen drie jaar 133 smartphones getest door de Consumentenbond. 92 van die mobiele telefoons konden simpelweg met een foto ontgrendeld worden. Volgens de vereniging gaat het om veel modellen van Motorola, Oppo en Redmi. Ook duurdere modellen zijn op deze manier te kraken, waaronder de Samsung S25 Ultra, OnePlus 15 en Oppo Find X Pro.

Mensen die een smartphone van Apple en Google hebben, zitten wel goed: de Consumentenbond meldt dat de gezichtsontgrendeling bij toestellen van deze bedrijven veilig is.

Zorgelijke situatie

De toename in smartphones die om de tuin te leiden zijn met een foto van de eigenaar, is zorgwekkend. Gezichtsherkenning is bedoeld als methode om de smartphone veilig te houden voor de eigenaar: de camera scant het gezicht van de gebruiker, waarna de smartphone ontgrendeld wordt als het inderdaad om de eigenaar blijkt te gaan.

Iemand die een smartphone steelt, zou bij een toestel waarbij de gezichtsherkenning niet naar behoren werkt bijvoorbeeld een foto van de eigenaar kunnen gebruiken om de smartphone ook te ontgrendelen. In de gevallen de gezichtsherkenning niet afdoende is bij een mobiele telefoon, kan beter een wachtwoord, pincode of vingerafdruk gebruikt worden.