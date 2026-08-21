Samsung onthult volgende week een nieuwe smartphone tijdens een evenement. Het gaat daarbij waarschijnlijk om de Galaxy S26 FE.

Dat heeft het bedrijf in een persbericht aangekondigd. Samsung organiseert op donderdag 27 augustus het Galaxy Event Augustus 2026. Het bedrijf spreekt van "de nieuwste telefoons in de Galaxy S26-familie". Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Galaxy S26 FE, een goedkopere versie van de al uitgekomen Galaxy S26.

Aldus het persbericht: "Met de meest geavanceerde camera en innovatieve AI tot nu toe, legde de Galaxy S26 Series de lat hoger dan ooit. Nog nooit was het zo gemakkelijk om foto’s te maken, te creëren en mensen te verbinden. Dag in, dag uit.

"Op donderdag 27 augustus organiseert Samsung Electronics het 'Galaxy Event Augustus 2026' om de nieuwste telefoons in de Galaxy S26-familie te onthullen. Gemaakt voor wie het beste uit elke dag wil halen. Met de beste Galaxy S26-functies: van indrukwekkende camera's tot slimme AI, én de allernieuwste One UI."

Het Galaxy Event Augustus 2026 wordt donderdag 27 augustus om 14:00 uur Nederlandse tijd uitgezonden. Kijken kan via Samsungs YouTube-kanaal.

De Samsung Galaxy S26 FE

Hoewel Samsung dus niet vermeldt welke smartphone of smartphones het onthult, is het zeer waarschijnlijk dat het om de Galaxy S26 FE gaat. Elk jaar komt er namelijk een FE-versie van de eerder uitgekomen smartphone van het bedrijf uit.

Deze FE-edities zijn goedkoper dan de reguliere Galaxy S-smartphones, vaak omdat er iets oudere technologie in zit. Daarbij gingen er al geruchten over de S26 FE - volgens die geruchten gaat de smartphone 799 euro kosten en wordt hij in de loop van september uitgebracht.

Afgelopen voorjaar lekte zelfs het uiterlijk van de S26 FE al uit. Geruchten claimen dat de smartphone de Exynos 2500 als chip krijgt, alsmede een oled-scherm van 6,7 inch.