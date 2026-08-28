Een rechter heeft bepaald dat de Amerikaanse overheid Claude-maker Anthropic eerder dit jaar niet als veiligheidsrisico had mogen aanduiden.

Afgelopen februari kwam het bedrijf Anthropic op de zwarte lijst van de Amerikaanse overheid te staan. Eerder liet Anthropic zich negatief uit over het feit dat de overheid AI gebruikt.

Het bedrijf, dat zelf AI-model Claude levert, claimde dat AI-modellen niet veilig genoeg zijn om voor autonome wapens en toezicht te gebruiken. In maart werd Anthropic al van de zwarte lijst gehaald door een ander oordeel van de rechter.

Anthropic heeft echter meer rechtszaken lopen vanwege het voorval, en uit een daarvan is nu dit oordeel gekomen. Een Amerikaanse rechter heeft uitgesproken dat de Amerikaanse overheid Anthropic vanwege die uitspraken op de zwarte lijst plaatste, en dat dit illegaal is.

Er loopt ook nog een andere rechtszaak bij het U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. Daaruit is nog geen oordeel gekomen. Het is dus mogelijk dat hiermee de kous nog niet af is.