Apple trapt vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd zijn najaarsevent af. De hoofdrol lijkt weggelegd voor de iPhone 18 Pro-modellen, mogelijk aangevuld met Apples eerste vouwbare iPhone, nieuwe Watches, AirPods en de eerste grote keynote van CEO John Ternus.

Wat is er nieuw aan de iPhone 18 Pro?

Apple noemt zijn presentatie dit jaar Surprise and Shine en streamt het event vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd. Zoals altijd heeft Apple vooraf niets gezegd over de producten zelf, maar de geruchten wijzen opvallend eensgezind naar een iPhone-event dat zwaarder op de duurdere modellen leunt dan normaal.

Wat is er nieuw aan de iPhone 18 Pro?

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden de veiligste voorspellingen voor vanavond. Verwacht een nieuwe A20 Pro-chip, cameraverbeteringen en een kleinere uitsparing boven in het scherm. De Pro Max zou opnieuw de meeste ruimte krijgen voor camera en accu, waardoor vooral fotografen en veelgebruikers daar het verschil merken. Wie nog met een ouder toestel rondloopt, kan de sprong vergelijken met wat Apple vorig jaar deed bij de iPhone 17 met betere camera's en een krachtiger chip.

De complete iPhone 17-reeks die vorig jaar is geïntroduceerd.

Opvallender is wat mogelijk ontbreekt: de gewone iPhone 18. Meerdere bronnen verwachten dat Apple het basismodel doorschuift naar 2027. Daardoor draait de keynote vermoedelijk om de Pro-lijn en om een nieuw topmodel dat vaak iPhone Ultra, iPhone Duo of iPhone Fold wordt genoemd.

Eerste vouwbare iPhone is de grote verrassing

De grootste blikvanger zou Apples eerste vouwbare iPhone moeten zijn. Het toestel klapt open tot een klein tabletformaat en is dichtgeklapt bruikbaar als normale telefoon. Voor Apple is dat meer dan een extra schermmaat: iOS moet dan beter omgaan met twee apps naast elkaar, wisselen tussen schermen en typen op een groter binnenpaneel.

Reken wel op een (héél) stevig prijskaartje en mogelijk beperkte beschikbaarheid. Een vouwbaar toestel vraagt andere scharnieren, schermlagen en reparatieprocedures dan een gewone iPhone. In de winkel wil je straks vooral voelen hoe soepel het scharnier beweegt en hoe zichtbaar de vouw in het scherm is.

John Ternus leidt zijn eerste grote Apple-keynote De keynote krijgt ook een ander gezicht. John Ternus nam op 1 september 2026 het stokje officieel over van Tim Cook als Apple-CEO, terwijl Cook doorgaat als executive chairman. Ternus was jarenlang verantwoordelijk voor hardware, dus een presentatie met nieuwe iPhones, Watches en AirPods past precies bij zijn achtergrond. Voor Apple-watchers wordt vanavond daarom ook een eerste indruk van zijn toon en productfocus.

Apple Watch 12, Ultra 4 en... AirPods met camera?

Naast de iPhones liggen nieuwe Apple Watches voor de hand. De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 zouden vooral snellere chips, betere sportmetingen en accuwinst krijgen. Verwacht geen compleet ander horloge, wel verfijning voor wie elke nacht z'n slaap meet en overdag veel notificaties ontvangt. Voor accuduur blijft gedrag minstens zo belangrijk als hardware, zoals je merkt bij deze tips voor een langere Apple Watch-accu.

Ook de AirPods 5 worden genoemd, mogelijk opnieuw in twee uitvoeringen: met en zonder actieve ruisonderdrukking. Daarnaast gaan er geruchten over AirPods Pro of AirPods Ultra met kleine camera's of infraroodsensoren, bedoeld om de omgeving beter te herkennen voor AI-functies. De kans op een aankondiging van dat cameramodel lijkt kleiner dan bij de gewone AirPods, omdat recente berichten juist op uitstel naar 2027 wijzen.

Wie twijfelt of noise-cancelling bij open oordopjes genoeg toevoegt, kan teruglezen hoe dat uitpakte in onze review van de AirPods 4 met ruisonderdrukking.

Apple heeft de AirPods Pro 3 vorig op de markt gebracht.

Prijs, software en beschikbaarheid

Apple maakt prijzen en verkoopdata pas tijdens de keynote vanavond officieel. Als het bedrijf het bekende ritme volgt, starten pre-orders enkele dagen na het event en liggen de eerste toestellen ongeveer anderhalve week later in de winkel. Voor Nederland zijn vooral europrijzen, opslagopties en eventuele levertijden van de vouwbare iPhone interessant. Ook de releasedata van iOS 27, watchOS 27 en macOS Golden Gate worden waarschijnlijk genoemd.

Even geduld nog

Deze keynote lijkt minder op een standaard jaarlijkse iPhone-verversing en meer op een test van Apples nieuwe indeling: Pro-modellen in het najaar, goedkopere modellen later. Dat maakt wachten verstandiger als je vooral een betaalbare iPhone zoekt. Wil je de beste camera, het grootste scherm of juist de eerste vouwbare iPhone, dan wordt vanavond interessanter.

Bekijk de keynote vanavond om 19.00 uur live op YouTube.

In het kort Apple houdt op 9 september 2026 om 19.00 uur Nederlandse tijd zijn keynote. De iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en mogelijk een vouwbare iPhone Ultra worden vanavond verwacht. Nieuwe Apple Watches en AirPods 5 maken ook kans op een aankondiging, terwijl AirPods met camera waarschijnlijk later volgen. Het event is ook de eerste grote Apple-keynote onder CEO John Ternus.