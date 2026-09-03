TCL breidt zijn smartphoneaanbod uit met de P80-serie, die tijdens IFA 2026 in Berlijn is aangekondigd. De serie bestaat uit drie toestellen: de P80 Ultra, de P80 Pro en de P80.

De twee duurdere modellen zijn volgens TCL de eerste smartphones ter wereld met een NXTPAPER AMOLED-scherm, een schermtechniek die eerder dit jaar tijdens MWC werd aangekondigd en die reflecties en blootstelling aan blauw licht moet beperken. Verder richten de drie toestellen zich elk op net iets andere gebruikers: de Ultra legt de nadruk op fotografie, de Pro zoekt een balans tussen scherm, camera en batterij, en de P80 is vooral bedoeld als slank toestel voor dagelijks gebruik.

"De smartphone van vandaag moet meer doen dan mensen alleen online houden. Hij moet hen helpen moeiteloos te schakelen tussen het vastleggen van een moment op afstand, lezen onderweg, werk regelen en genieten van entertainment, en het tegelijkertijd makkelijker maken om bewust offline te gaan wanneer ze dat willen", zegt Stefan Streit, Chief Marketing Officer bij TCL Europe. "Met de P80 Ultra introduceren we TCL's meest geavanceerde smartphone tot nu toe. We brengen onze nieuwste NXTPAPER AMOLED-displaytechnologie, geavanceerde fotografie, krachtige prestaties en betrouwbare batterijduur samen in één complete premium ervaring. Met de bredere P80 Series zetten we onze ambitie voort om premium mobiele ervaringen en praktische waarde voor meer mensen toegankelijk te maken, met tegelijkertijd aandacht voor hun digitale welzijn."

P80 Ultra richt zich op fotografie

De P80 Ultra is volgens TCL het meest uitgebreide model dat het bedrijf tot nu toe heeft gemaakt. Opvallendste onderdeel is een 50-megapixel periscoopcamera met 3x optische zoom en zowel optische als elektronische beeldstabilisatie, bedoeld om onderwerpen op afstand scherper vast te leggen. Daarnaast heeft het toestel een 50-megapixel hoofdcamera met een 1/1,56-inch sensor en stabilisatie, een 8-megapixel ultragroothoekcamera met autofocus en een 32-megapixel camera aan de voorkant. Voor wie zonder aparte editing-app een andere sfeer aan foto's wil geven, zitten er via de fotosoftware MuseFilm vijf ingebouwde filters op het toestel.

Het scherm is 6,83 inch groot, heeft een resolutie van 2772 bij 1280 pixels, een verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid tot 3200 nits, en dekt naar eigen zeggen het DCI-P3-kleurengamma vrijwel volledig. Dankzij de NXTPAPER-laag moeten reflecties en blauwlichtuitstoot worden beperkt, en helderheid en kleurtemperatuur passen zich automatisch aan de omgeving aan. Een aparte knop, de NXTPAPER Key, schakelt tussen een gewone weergave, een papierachtige leesmodus en een zwart-witmodus die is bedoeld om afleiding te beperken en batterij te sparen tijdens langere leessessies.

Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 7400 Elite-chip met 8GB werkgeheugen, uit te breiden met maximaal 16GB virtueel geheugen via de opslag. De opslag loopt op tot 512GB. De batterij heeft een capaciteit van 5800 mAh en ondersteunt opladen met maximaal 45W.

P80 Pro: middenweg

De P80 Pro heeft grotendeels dezelfde uitrusting als de Ultra, maar dan zonder de periscoopcamera. Het scherm is met dezelfde afmetingen, resolutie en NXTPAPER-technologie uitgerust, inclusief de NXTPAPER Key met leesmodi. De hoofdcamera is een 50-megapixel-sensor met stabilisatie, aangevuld met een 8-megapixel ultragroothoekcamera en een 32-megapixel frontcamera. Ook dit toestel heeft een 5800 mAh-batterij die met 45W kan opladen, een MediaTek Dimensity 7400 Elite-chip met 8GB werkgeheugen en tot 16GB virtueel geheugen, en is er een uitvoering met maximaal 512GB opslag.

P80 richt zich op een slank ontwerp

De P80 is het toegankelijkste model van de drie en mist de NXTPAPER-schermtechnologie. Het toestel is met ongeveer 7,5 millimeter dunner dan de andere twee modellen. Het scherm is even groot als bij de andere twee toestellen, met dezelfde resolutie, verversingssnelheid en piekhelderheid, maar zonder de NXTPAPER-laag. De camera bestaat uit een 50-megapixel hoofdcamera met stabilisatie, een 8-megapixel ultragroothoekcamera en een 32-megapixel camera aan de voorkant. Het toestel draait op een MediaTek Dimensity 7300 Elite-chip met 8GB werkgeheugen en tot 16GB virtueel geheugen erbij, en is afhankelijk van de markt te krijgen met 128GB of 256GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan met 45W worden opgeladen.

Gedeelde functies

Alle drie de toestellen hebben stereospeakers met DTS-geluid, zijn beschermd tegen water en stof volgens IP68 en zijn getest volgens de militaire MIL-STD-810H-norm. Ze worden geleverd met een hoesje in de doos. Verder zitten er verschillende AI-functies op, waaronder ondersteuning voor Google Gemini, de zoekfunctie Circle to Search, live ondertiteling en vertaalfuncties, al kan dit per regio en model verschillen. Het ontwerp van de serie is tot stand gekomen in samenwerking met materiaal- en afwerkingsspecialist Chris Lefteri. De toestellen ondersteunen twee simkaarten, of één simkaart met een eSIM erbij; een 45W-lader wordt er niet standaard bij geleverd.