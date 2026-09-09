Apple heeft de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max gepresenteerd. De hoofdcamera krijgt voor het eerst een variabel diafragma, de accu gaat volgens Apple flink langer mee en er zit een nieuwe A20 Pro-chip in. Pre-orderen kan vanaf zaterdag 12 september, de verkoop start op vrijdag 18 september.

Uiterlijk verandert er dit jaar weinig aan de Pro-modellen. De vernieuwingen zitten in de camera, de chip en de koeling, en dat zijn precies de punten waar Apple de laatste jaren de meeste kritiek op kreeg. Opvallend is dat de gewone iPhone 18 vandaag ontbreekt, die volgt pas in het voorjaar van 2027. Wie nu een Pro wil, kiest dus tussen de 18 Pro en de grotere Pro Max.

iPhone 18 Pro-camera: variabel diafragma tot ƒ/1.48

De grootste verandering zit in de 48-megapixel hoofdcamera. Die krijgt zes lasergesneden lamellen die het diafragma verstellen tot ƒ/1.48 op zijn wijdst. In de praktijk betekent dat betere foto's bij weinig licht en meer scherpte in de achterste rijen van een groepsfoto, omdat de telefoon zelf kiest hoeveel licht er binnenvalt. Wie meer controle wil, stelt in de nieuwe Pro controls handmatig sluitertijd, witbalans en diafragma in, met een histogram erbij. Hoe groot het verschil met de camera van de iPhone 17 Pro werkelijk is, zal een test moeten uitwijzen.

Apple Reference Image laat zien of een foto is bewerkt, maar niet meteen hier

Apple Reference Image toont de echtheid van een foto aan, alleen kun je die in Europa voorlopig niet zelf maken. De sensor ondertekent bij het maken van een foto elke pixel, waarna er een onveranderbaar referentiebeeld ontstaat dat je in de Foto's-app naast de bewerkte versie kunt leggen. Zo zie je of er iets is aangepast. In de kleine lettertjes schrijft Apple dat het opnemen in Reference-modus in de EU bij de lancering niet beschikbaar is. Bekijken en ontwikkelen van referentiebeelden kan wel, dus je kunt beelden van anderen controleren, maar je eigen foto's voorlopig niet op deze manier vastleggen. Ondersteuning voor de SynthID-standaard, waarmee door AI gegenereerde beelden herkenbaar worden, volgt later dit jaar via een software-update.

Foto: Apple

A20 Pro-chip, kleiner Dynamic Island en betere koeling

Het Dynamic Island is kleiner geworden en toont nu drie Live Activiteiten tegelijk. De A20 Pro-chip is op 2 nanometer gemaakt en heeft volgens Apple een tot 40 procent snellere gpu dan de A19 Pro. Een grotere vapor chamber moet ervoor zorgen dat het toestel die snelheid ook vasthoudt tijdens langere gamesessies of video-export, iets waar smartphones in onze high-end-test nogal eens op stukliepen.

Foto: Apple

Accuduur iPhone 18 Pro Max: tot 45 uur video, met een kanttekening

De accuwinst is fors, al zit er een addertje onder het gras. Apple noemt tot 36 uur videoweergave voor de 18 Pro en tot 45 uur voor de Pro Max, maar die cijfers gelden voor de uitvoering zonder simkaartslot die alleen met eSIM werkt. Die versie komt onder meer naar de Verenigde Staten, Canada en Japan, en niet naar Nederland. Apple gebruikt de vrijgekomen ruimte van het simlaatje voor een grotere accu, goed voor twee uur extra video. Nederlandse kopers houden het simslot en zitten daarmee vermoedelijk twee uur lager. Opladen tot 50 procent duurt ongeveer een kwartier via de kabel.

Wat kost de iPhone 18 Pro en wanneer ligt hij in de winkel?

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn verkrijgbaar met een opslagruimte van 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB. De prijzen van iPhone 18 Pro beginnen bij 1479 euro en die van iPhone 18 Pro Max bij 1629 euro. Beide modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren burgundy, glacier, silver en black. Pre-orderen kan vanaf zaterdag 12 september, de verkoop begint op vrijdag 18 september in ruim 65 landen, met twintig extra landen op 25 september. Of Nederland bij die 65 zit of dat we moeten wachten tot 25 september is op moment van schrijven nog niet bekend, maar we gokken op het eerste.

Foto: Apple

iOS 27 en Siri AI: wat werkt er wel en niet in Nederland?

Apple Intelligence ondersteunt Nederlands, de vernieuwde Siri AI komt hier voorlopig niet. De toestellen draaien op iOS 27, dat op maandag 14 september als gratis update verschijnt. Siri AI verschijnt daarin als Engelstalige bèta, met vijf andere talen in oktober. Apple bevestigt in de aankondiging dat Siri AI bij de start niet beschikbaar is op iPhone, iPad en Apple Watch in de EU, en dat geldt ook voor functies die erop leunen. Het bedrijf zegt te werken aan een oplossing, maar noemt geen termijn. Dat betekent dat wat in juni al bekend was nog steeds staat: de grootste softwarevernieuwing van dit toestel is hier op dag één niet te gebruiken.

Is de iPhone 18 Pro een zinvolle upgrade?

De camera maakt dit toestel bijzonder, de rest is degelijk onderhoud. Een variabel diafragma is de eerste cameravernieuwing in jaren die niet uit software komt maar uit het glas zelf, en dat merk je in situaties waar computational photography het laat afweten. Daar staat tegenover dat de twee opvallendste softwarefuncties, Siri AI en het vastleggen met Reference Image, in de EU bij de lancering ontbreken. Voor wie nu een iPhone 17 Pro in de zak heeft, is dat een reden om rustig af te wachten. Voor wie van verder komt, is dit een aantrekkelijk moment.

iPhone 18 Pro en Pro Max in het kort