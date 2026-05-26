Het uiterlijk van de aankomende Samsung Galaxy S26 FE lijkt te zijn gelekt.

De beelden zijn gelekt via renders (via SammyGuru) die worden gebruikt voor accessoiremakers om accessoires voor aankomende smartphones te creëren. In dit geval gaat het om renders voor een opberg-case voor de smartphone.

De Galaxy S26 is al uit, maar traditiegetrouw kondigt Samsung niet lang daarna de budgetversie van de smartphone aan, de FE. Binnenkort zal dus ook de Galaxy S26 FE worden onthuld en op de markt verschijnen.

De beelden zijn in ieder geval weinig verrassend dankzij het vergelijkbare ontwerp als vorig jaar, met een camera midden bovenaan het scherm en drie camera's aan de achterkant. Geruchten claimen dat de smartphone de Exynos 2500 als chip krijgt, alsmede een oled-scherm van 6,7 inch.