Xiaomi brengt de Redmi Note 17-serie naar Nederland. Het opvallendste model is de Redmi Note 17 Pro Max 5G met een 9210mAh-batterij, 100W-laden en extra aandacht voor water- en valbestendigheid.

Wat er nieuw is aan de Redmi Note 17-serie?

De Redmi Note-lijn is al jaren Xiaomis kiloknaller-reeks: geen dure vlaggenschepen, maar telefoons die veel scherm, accu en geheugen voor een lagere prijs bieden. Met de Redmi Note 17-serie verschuift de aandacht vooral naar accuduur. Xiaomi introduceert vier modellen: de Redmi Note 17, de Redmi Note 17 5G, de Redmi Note 17 Pro 5G en de Redmi Note 17 Pro Max 5G als topmodel.

Wat er nieuw is aan de Redmi Note 17-serie?

De Redmi Note 17 Pro Max 5G krijgt de grootste batterij die Xiaomi tot nu toe in deze markt in een smartphone stopt: 9210 mAh. Deze silicium-carbonaccu ondersteunt 100W HyperCharge en 27W omgekeerd laden via een kabel, zodat het toestel ook andere apparaten kan bijladen en je dus altijd een soort powerbank bij je hebt. Volgens Xiaomi is 20 minuten laden genoeg voor een dag gebruik, al hangt dat in de praktijk af van schermhelderheid, netwerk en apps.

Wat heb je aan 9210 mAh? Het mag duidelijk zijn: 9210 mAh is voor een smartphone enorm veel. Ter vergelijking: een iPhone 17 Pro Max heeft een accu van ongeveer 5088 mAh, de Samsung Galaxy S26 Ultra komt uit op 5000 mAh en de Google Pixel 10 Pro XL op 5200 mAh. De Redmi Note 17 Pro Max heeft daarmee grofweg 80 procent meer accucapaciteit dan deze bekende topmodellen. Wat betekent dat in de praktijk? Xiaomi claimt tot drie dagen normaal gebruik op één acculading. Bij videoweergave zou de telefoon volgens het bedrijf tot 37 uur meegaan. Dat zijn uiteraard fabrieksclaims: schermhelderheid, mobiele verbinding, apps en gebruiksintensiteit hebben grote invloed op de werkelijke accuduur. Het enorme accureservoir betekent bovendien dat je minder vaak hoeft op te laden. En als dat toch nodig is, kan de 9210mAh-accu met 100 watt worden opgeladen. De telefoon kan met 27 watt omgekeerd laden bovendien als powerbank voor andere apparaten dienen. Interessant is dat 9210 mAh niet automatisch betekent dat de telefoon twee keer zo lang meegaat als een toestel met 5000 mAh. Efficiëntie van de processor, het scherm en de software spelen minstens zo'n belangrijke rol.

Ook de goedkopere modellen groeien mee. De Redmi Note 17 Pro 5G heeft een 8340mAh-batterij met 67W-laden. De Redmi Note 17 en Redmi Note 17 5G krijgen allebei 7700 mAh en 45W snelladen. Wie vaak merkt dat zijn smartphone langzaam oplaadt, moet wel letten op de meegeleverde of geschikte adapter, want het maximale laadvermogen haal je alleen met de juiste combinatie van lader en kabel.

Foto: Xiaomi

Andere specs

De Pro Max en Pro 5G krijgen daarnaast een steviger behuizing met IP66- en IP68-certificering, Gorilla Glass Victus 2 en een constructie die beter bestand moet zijn tegen ongelukjes. Xiaomi pronkt ook met een TÜV SÜD 5-star Titan Quality-certificering voor de twee Pro-modellen. De test die daar aan voorafging richt zich op vallen, waterbestendigheid en batterijprestaties. De gewone Redmi Note 17 en 17 5G krijgen een TÜV SÜD-certificering voor batterijprestaties.

Aan de voorkant gebruiken de Pro-modellen een 6,83-inch amoledscherm met een 1,5K-resolutie, 120Hz-verversing en een opgegeven piekhelderheid van 3500 nits. De twee instapmodellen hebben juist een groter 6,99-inch FHD+ amoledscherm. De Pro Max draait op de Snapdragon 6 Gen 5, heeft een 50megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 8megapixel-ultragroothoekcamera en een 32megapixel-frontcamera.

Xiaomi zet verder in op softwarefuncties die je inmiddels van moderne Android-telefoons mag verwachten. Alle modellen krijgen Google Gemini en Circle to Search. De Pro Max krijgt daarnaast Xiaomi HyperAI voor schrijf-, vertaal- en creatieve functies. Voor de hele reeks noemt Xiaomi tot zes jaar beveiligingsupdates. Dat is belangrijker dan het op papier lijkt, omdat een telefoon met een grote accu anders langer meegaat dan zijn softwareondersteuning.

Foto: Xiaomi

Nog even wachten op het prijskaartje

Xiaomi heeft in de Nederlandse aankondiging nog geen concrete adviesprijzen of verkoopdatum per model genoemd. Wel zijn de kleuren bekend. De Pro Max komt in Cloud Blush, Green, Purple en Black. Cloud Blush verandert onder invloed van UV-licht van wit naar een roze-oranje tint. De Pro 5G verschijnt onder meer in Satin Orange en Sky Blue.

In het kort Xiaomi brengt de Redmi Note 17-serie naar Nederland met vier modellen. De Redmi Note 17 Pro Max 5G heeft een 9210 mAh-batterij, 100W-laden en een 6,83 inch AMOLED-scherm. De hele serie krijgt tot zes jaar beveiligingsupdates. Nederlandse prijzen en verkoopdata zijn nog niet concreet genoemd.