Xiaomi lanceert de 17T Pro, een premium smartphone die lekker ver kan inzoomen. In deze review lees én zie je hoe de telefoon dat doet en zoomen wij ook in op andere belangrijke aspecten, zoals de batterijduur. We vergelijken de 17T Pro ook met de goedkopere 17T, die wij een betere deal vinden.

Xiaomi 17T Pro 8,2 / 10 Score De Pluspunten Erg goed scherm

Lange batterijduur

5x écht zoomen De Minpunten Groothoekcamera niet bijzonder

Software kan nog steeds beter

Meerprijs t.o.v. 17T De Xiaomi 17T Pro is een erg goede smartphone die geen echte minpunten kent. Toch kunnen we hem niet van harte aanraden. De 17T – met kleiner scherm – is namelijk bijna even goed en 150 euro goedkoper. Dit toestel heeft daarom een betere prijs-kwaliteitsverhouding, en waarschijnlijk weet Xiaomi dat zelf ook.

Categorie Column B Bouw Hoogte: 162,2 mm, breedte: 77,5 mm, dikte: 8,25 mm, gewicht: 219 gram, IP68 stof- en waterdicht Processor MediaTek Dimensity 9500 (3 nm-proces), CPU: 1 x C1-Ultra, 3 x C1-Premium, 4 x C1-Pro, GPU: Mali G1-Ultra, AI: NPU 990. Geheugen en opslag Werkgeheugen: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps). Opslag: 256 GB, 512 GB of 1 TB UFS 4.1. Display 6,83 inch amoled, 144Hz verversingssnelheid, 1,5K resolutie (2772 x 1280 pixels), 447 PPI, maximale helderheid 3.500 nits (UHBM), Gorilla Glass 7i. Camera achter Leica Summilux optische lens, 50 MP hoofdcamera (OIS, f/1.67), 50 MP periscooptelelens (OIS, f/3.0, 5x optische zoom), 12 MP ultragroothoekcamera (120º FOV, f/2.2). Camera voor 32 MP in-display selfiecamera (90° FOV, f/2.2). Video Tot 8K met 30 fps of 4K met 120 fps (achter), tot 4K HDR10+ met 30 fps (voor) Batterij en opladen 7000 mAh silicon-carbon batterij met 100W bedrade HyperCharge, 50W draadloze HyperCharge en 22,5W bedraad omgekeerd opladen. Connectiviteit 5G (SA/NSA), dual SIM (inclusief eSIM-ondersteuning), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC. Extra's Vingerafdruksensor in het scherm, AI face unlock, dubbele stereoluidsprekers met Dolby Atmos, Xiaomi 3D IceLoop koelsysteem, infraroodblaster (IR-blaster). Software en AI Xiaomi HyperOS 3 met Xiaomi HyperAI, Google Gemini en Omcirkel om te zoeken. Software-updates 5 Android-upgrades en 6 jaar beveiligingsupdates.

Luxe ontwerp

Van buiten is de Xiaomi 17T Pro een typische smartphone, zonder heel erg op te vallen. Hij heeft een camera-eiland in een hoek op de achterkant, waar we straks op terugkomen. De telefoon is – mede door zijn grote batterij – best zwaar, al is het gewicht van 219 gram gangbaar voor dit type smartphone. Je kunt de Xiaomi 17T Pro kopen in het zwart, paars en donkerblauw. Wij hebben die laatste kleur ontvangen en vinden het een fraaie kleur, zolang je geen hoesje om het toestel stopt natuurlijk.

Foto: Rens Blom Wij vinden de donkerblauwe editie erg smaakvol.

Enorm scherm...

Het scherm van de Xiaomi 17T Pro is met 6,83 inch erg groot. Je kunt het scherm daarom moeilijk met één hand bedienen, zoals dat ook geldt voor andere forse smartphones. Dat kan even wennen zijn, maar wij vinden het grote scherm wel erg prettig bij het typen, browsen en lezen van artikelen. Groter hoeft een smartphonescherm van ons niet te zijn, want het toestel moet ook nog comfortabel in je (broek)zak passen. Wil je een kleiner toestel, dan kun je de Xiaomi 17T van 6,59 inch overwegen.

De schermkwaliteit van de 17T Pro is uitstekend. Het toestel heeft een oled-display met soepele 144Hz-verversingssnelheid en resolutie scherper dan Full-HD. We kunnen het scherm ook goed aflezen op zonnige dagen. Dat hebben we kunnen constateren tijdens onze trip naar Wenen, waar we meer leerden over de Xiaomi 17T-serie. Dit is gewoon echt een mooi smartphonescherm.

Foto: Rens Blom Het grote scherm is van goede kwaliteit, maar lastig met één hand te bedienen.

...en enorme accu

Niet alleen het display van de Xiaomi 17T Pro is erg groot, voor de batterij geldt hetzelfde. Er zit een 7000mAh-accu in de smartphone en dat is anno 2026 zeker bovengemiddeld, want de meeste moderne telefoons hebben een 5500 mAh tot 6500 mAh batterij. De grotere batterij uit zich – gelukkig – ook in een langere accuduur. Wij kunnen het toestel anderhalve dag gebruiken. Ook op heel drukke dagen, waarin we bijvoorbeeld een vliegreis binnen Europa maakten, redden we het tot het slapengaan.

Het opladen kan ook erg snel, waardoor de accu vlug weer (grotendeels) vol is. Het snelst laden doe je via usb-c (drie kwartier om van 0 naar 100 procent te gaan), maar met een speciale en los verkrijgbare Xiaomi-stand kun je de telefoon ook draadloos snel opladen. Met een lader van een ander merk gaat het draadloos laden langzamer. Goed om te weten: de 17T heeft een 6500mAh-batterij.

Specificaties

De Xiaomi 17T Pro draait op een erg snelle MediaTek-processor met 12 GB werkgeheugen. Een combinatie die de smartphone erg vlot in gebruik maakt, vergelijkbaar met de concurrentie. Je hebt standaard 256 GB opslagcapaciteit tot je beschikking; ook gangbaar. Tegen een meerprijs kun je de 17T Pro kopen met 512 GB of zelfs 1 TB opslag. Wij raden de meeste mensen de 256GB-versie aan.

Foto: Rens Blom Linksonder zit de zoomcamera.

5x echte zoom

Xiaomi prijst de 17T Pro aan vanwege zijn camera's, die ontwikkeld zijn in samenwerking met Leica. De ster van de show? De telelens, die vijf keer optische zoom biedt. Dat is vergelijkbaar met topsmartphones van onder meer Google en Apple. Je kunt in de camera-app ook eenvoudig schakelen naar tien keer zoom, maar na vijf keer wordt het beeld digitaal dichterbij gehaald en treedt er dus kwaliteitsverlies op. Het beeld wordt dan minder scherp en kleuren kunnen gaan 'schommelen'.

Natuurlijk heeft de 17T Pro ook andere camera's. Dat zijn een hoofdcamera (50 megapixel) en een groothoekcamera (12 megapixel). Mooi nieuws: de hoofdcamera is erg betrouwbaar in het schieten van goede foto's, ook 's avonds. Minder mooi nieuws: de groothoekcamera vinden we kwalitatief wat tegenvallen.

Hieronder zie je meerdere fotoseries met van links naar rechts de hoofdcamera, groothoekcamera, 5x zoom en 10x zoom.

Foto: Rens Blom Hier zie je de zoommodi goed in actie.

Foto: Rens Blom 5x en 10x zoom is echt ver, nietwaar?

Foto: Rens Blom Let erop hoe het gebouw van kleur verandert als je schakelt tussen 5x en 10x zoom.

Interessant is dat Xiaomi de 17T dezelfde zoomcamera heeft als zijn Pro-model, maar dus fors goedkoper is. Meer zoomen betekent dus niet meer betalen.

Software

Met de Xiaomi 17T Pro krijg je vijf Android-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates. Dat is een erg net (want lang) updatebeleid voor een premium smartphone. In deze prijsklasse kun je modellen van Google kopen die zeven jaar updates krijgen, maar die toestellen hebben minder complete hardware dan de Xiaomi 17T Pro. Elke fabrikant kiest zo zijn prioriteiten.

De softwareschil van Xiaomi is erg compleet qua functies, maar kan ook (te) druk overkomen. Misschien een kwestie van wennen. Waar we niet aan kunnen en willen wennen is dat Xiaomi ongevraagd allemaal apps, waaronder TikTok, AliExpress en Facebook, installeert op een dure telefoon.

Foto: Rens Blom We vinden het niet netjes dat Xiaomi ongevraagd reclame-apps installeert op een dure smartphone.

Conclusie: Xiaomi 17T Pro kopen?

