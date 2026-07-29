Navigeren in de auto, foto's maken op het strand en tussendoor de accu opladen: op een gemiddelde zomerdag krijgt je smartphone het al flink te verduren. Maar op dagen dat de temperatuur richting de 30 graden gaat, kan je telefoon zijn warmte nóg moeilijker kwijt. Wordt hij te heet, dan gaat hij merkbaar slechter werken. Met deze zeven tips voorkom je dat de temperatuur te ver oploopt.

Een smartphone wordt tijdens normaal gebruik altijd een beetje warm. De processor, het scherm en de accu geven nu eenmaal warmte af. Op een zomerse dag kan je telefoon die warmte minder makkelijk kwijt. Door direct zonlicht of intensief gebruik loopt de temperatuur nog sneller op.



Smartphones kunnen slecht tegen langdurige hitte. Wordt je toestel te warm, dan kan het trager reageren of tijdelijk stoppen met opladen. Ook kan de accu sneller slijten als die vaak aan hoge temperaturen wordt blootgesteld. Met de volgende zeven tips voorkom je dat je telefoon op warme dagen te heet wordt.

Tip 1: Leg je smartphone niet in de volle zon

In de volle zon kan een smartphone in korte tijd flink opwarmen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je hem naast je op een strandlaken hebt liggen of wanneer je hem op een terrastafel neerlegt. Helaas kan het toestel die warmte niet makkelijk kwijt.



Voorkomen is altijd beter dan genezen. Leg je telefoon dus in de schaduw of bewaar hem in een tas, uit de zon. Stop hem alleen niet diep weg tussen kleding of andere spullen, want dan kan de warmte alsnog minder goed weg.



Natuurlijk kun je hem ook onder een parasol leggen. Maar let dan wel goed op: de zon draait natuurlijk gedurende de dag, waardoor je telefoon alsnog in de volle zon kan komen te liggen.

Tip 2: Voorkom dat je telefoon oververhit raakt in de auto

In de auto gebruik je je smartphone vaak voor navigatie. Dat vraagt behoorlijk wat van het toestel: het scherm blijft aan en gps en mobiele data zijn continu actief. Zit de telefoon daarbij in een houder achter de voorruit, dan krijgt hij ook nog direct zonlicht te verduren. Zeker tijdens het opladen kan de temperatuur dan snel oplopen.



Kies daarom liever een plek lager op het dashboard of bij een ventilatierooster. Controleer wel of de houder de airbag niet in de weg zit.



Laat je smartphone ook nooit achter in een geparkeerde auto. Zelfs tijdens een korte boodschap kan de temperatuur binnen snel oplopen.

Foto: Melinda Nagy - stock.adobe.com

Tip 3: Zet de schermhelderheid een stukje lager

In fel zonlicht zet je telefoon de helderheid vaak automatisch hoger. Dat maakt het scherm beter leesbaar, maar kost ook meer stroom en zorgt voor extra warmte. Zoek daarom waar mogelijk de schaduw op en zet de helderheid handmatig een paar tandjes lager. Vaak kun je het scherm dan nog prima lezen, terwijl je telefoon minder stroom verbruikt en minder warm wordt.



Je kunt ook tijdelijk de energiebesparingsstand inschakelen. Je telefoon doet dan minder op de achtergrond (denk aan apps verversen of bestanden synchroniseren). Bellen, berichten versturen en andere basisfuncties blijven gewoon werken.

Tip 4: Geef veeleisende apps af en toe rust

Van op een tropische dag een foto maken wordt je smartphone meestal niet warm of koud (sorry, even een flauwe woordgrap tussendoor). Maar lang filmen in hoge resolutie, gamen, videobellen of je telefoon als mobiele hotspot gebruiken: dat zijn allemaal zaken die veel meer vragen van de processor en accu.



Vooral de combinatie van meerdere zware taken tegelijk kan de temperatuur snel laten oplopen. Denk aan navigeren terwijl je muziek streamt, het scherm op maximale helderheid staat en de telefoon tegelijk wordt opgeladen.



Voelt het toestel duidelijk warm aan, stop dan even met wat je op dat moment aan het doen bent. Zet het scherm uit en leg de telefoon een paar minuten op een plek uit de zon. Meer over wat er in je smartphone gebeurt wanneer die te warm wordt, lees je in .

Tip 5: Laat een warme smartphone eerst afkoelen

Voelt je smartphone al warm aan? Leg hem dan niet meteen aan de oplader. Tijdens het opladen komt er extra warmte vrij, waardoor de temperatuur nog verder kan oplopen.



Haal ook tijdelijk het hoesje eraf: vooral dikke hoesjes houden warmte langer vast. Leg de telefoon uit de zon op een plek waar de warmte goed weg kan. Zo kan je smartphone rustig afkoelen voordat je hem weer gebruikt of oplaadt.



Kies op warme dagen bij voorkeur voor opladen via een kabel. Bij draadloos opladen wordt je telefoon meestal warmer. Gebruik hem tijdens het laden liever ook niet voor intensieve taken als navigeren, gamen of filmen.

Foto: Ken

Tip 6: Zet de vliegtuigstand aan bij slecht bereik

In de trein of tijdens een druk festival kan het mobiele bereik tegenvallen. Je telefoon blijft dan zoeken naar een goede verbinding. Dat kost extra energie en kan het toestel warmer maken.



Heb je de mobiele verbinding tijdelijk niet nodig, zet dan de Vliegtuigstand aan. Wifi en bluetooth kun je daarna afzonderlijk weer inschakelen. Dat is bijvoorbeeld handig als je gedownloade muziek luistert of alleen een draadloze koptelefoon gebruikt.



Verwacht je een belangrijk telefoontje, laat het mobiele netwerk dan aan. Schakel in dat geval liever andere functies uit die je op dat moment niet nodig hebt.

Tip 7: Let op signalen dat je telefoon te warm wordt

Wordt je smartphone echt te warm, dan probeert hij zichzelf te beschermen. Het scherm kan automatisch donkerder worden, apps kunnen trager reageren en het opladen kan langzamer gaan of helemaal stoppen. Soms verschijnt er ook een melding dat je het toestel eerst moet laten afkoelen. In het uiterste geval schakelt de telefoon zichzelf uit om schade te voorkomen.



Merk je dat je telefoon te warm wordt, stop dan even met gebruiken. Haal hem van de oplader, leg hem uit de zon en zet het scherm uit. Gebruik hem pas weer als hij normaal aanvoelt.



Blijft je telefoon opvallend heet, ook als hij niet in de zon ligt en je hem nauwelijks gebruikt? Dan kan er iets mis zijn met bijvoorbeeld de accu of laadkabel. Laat het toestel in dat geval nakijken.

Foto: Apple

Zo help je je smartphone een tropische dag door

Juist op een tropische dag kan de temperatuur van je telefoon snel oplopen. Zeker als je hem intensief gebruikt of aan de oplader hebt hangen terwijl je hem tegelijkertijd ook voor andere dingen gebruikt. Leg je smartphone uit de zon en wacht met opladen tot de temperatuur weer is gezakt. Zo verklein je de kans dat je telefoon trager wordt en voorkom je onnodige slijtage van de accu.

In het kort Een smartphone raakt op warme dagen sneller oververhit door de combinatie van zonlicht, fel scherm, opladen en zware apps. Leg je telefoon uit de zon, verlaag de schermhelderheid en pauzeer intensieve taken zoals gamen, filmen of navigeren als het toestel warm aanvoelt. Laad een warme smartphone pas op nadat hij is afgekoeld, want opladen zorgt voor extra warmte. Wordt je telefoon ook zonder zon of intensief gebruik opvallend heet, dan kan er iets mis zijn met de accu, laadkabel of andere hardware.