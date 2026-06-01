Vandaag om 12 uur stuurt de overheid een NL-Alert-testbericht naar alle mobiele telefoons in Nederland. Krijg je het bericht binnen, dan weet je dat je telefoon ook bij een echte noodsituatie een waarschuwing kan ontvangen. Het bericht is alleen een test, dus je hoeft niets te doen. Wel is het slim om vlak voor twaalf uur je oordopjes uit te doen of je koptelefoon af te zetten: het alarmgeluid is namelijk best hard.

Waarom het NL-Alert steeds belangrijker wordt

Checken of het NL-Alert bij jou werkt, is best wel belangrijk. Er speelt namelijk ook nog iets anders mee. De manier waarop de overheid ons waarschuwt bij rampen en noodsituaties gaat veranderen. Het vertrouwde luchtalarm verdwijnt op termijn. Daardoor wordt NL-Alert steeds belangrijker: niet als extra waarschuwing naast de sirene, maar als het belangrijkste alarmmiddel van het land.

Het testbericht ziet er zo uit:

NL-Alert 01-06-2026 12:00 TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk voor meer informatie op www.nederlandveilig.nl/testbericht

En dan is er ook nog de NL-Alert app…

De meeste smartphones ontvangen NL-Alert automatisch via de zendmast in de buurt. Toch zijn er situaties waarin dat niet goed werkt. Woon je dicht bij de grens of ben je daar vaak in de buurt, dan kan je telefoon verbinding maken met een buitenlandse zendmast. Die stuurt geen Nederlandse noodberichten uit. Met de NL-Alert app ontvang je die meldingen alsnog, zolang je mobiel internet hebt.

De app is ook handig als je NL-Alerts wilt ontvangen voor een andere regio dan waar je op dat moment bent. Denk aan de woonplaats van familieleden die verder weg wonen, of aan een plek waar je vaak komt maar niet altijd bent.

Ook handig: de app gebruikt de toegankelijkheidsinstellingen die je al op je telefoon hebt staan. Die helpen als je een melding niet goed kunt horen of lezen. Laat je teksten voorlezen omdat je slechtziend bent, of gebruik je flitsmeldingen omdat je een geluidssignaal niet goed hoort, dan werkt dat automatisch ook in de NL-Alert-app. Berichten blijven bovendien zeven dagen terug te lezen. De NL-Alert app is gratis te downloaden in de App Store van Apple en Google Play Store.

Hoe zit het precies met dat verdwijnende luchtalarm?

Naast de halfjaarlijkse NL-Alert-test klinkt op de eerste maandag van de maand ook nog het luchtalarm: de sirenes buiten op straat. Dat systeem wordt tot 1 januari 2028 onderhouden. Daarna stopt het. Defensie zou oorspronkelijk een nieuw alarmsysteem bouwen ter vervanging, maar dat plan ging niet door wegens gebrek aan financiering.

De overheid heeft besloten dat NL-Alert voortaan het belangrijkste middel wordt om burgers bij rampen en crises te waarschuwen. Het tekstbericht op je telefoon neemt daarmee de rol van de sirene over.

Daar is overigens niet iedereen gerust op. Bij een grote stroomstoring, storing in het netwerk of een aanval op digitale infrastructuur kunnen mobiele netwerken uitvallen – en dat zijn waarschijnlijk nou net momenten dat er zo veel mogelijk mensen gewaarschuwd moeten worden. En dan is nog buiten beschouwing gelaten dat smartphones ook leeg, kapot of buiten bereik kunnen zijn. Risico's die je met het gebruik van het luchtalarm allemaal niet loopt. Die discussie zal de komende jaren waarschijnlijk blijven terugkomen.

NL-Alert: wat nu belangrijk is

Voor nu geldt vooral dit: zorg dat je telefoon NL-Alert kan ontvangen, overweeg de app als je in een grensgemeente woont of mensen op afstand in de gaten houdt, en let om 12 uur op of het testbericht binnenkomt.





