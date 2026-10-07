Tesla is van plan om een snelheidsbegrenzing en naamswijziging voor Full Self-Driving (Supervised) door te voeren. Dit moet er voor zorgen dat de rijtechnologie op Europees niveau wordt toegestaan.

Hoewel Full Self-Driving (Supervised) in Nederland en België al is toegestaan, is de technologie in de meeste Europese landen nog niet goedgekeurd. Tesla wil hier logischerwijs verandering in brengen, en heeft daarom gepraat met de transportminister in Duitsland voor advies.

Daar is uitgekomen dat er een aantal zaken zijn die Tesla kan veranderen om de goedkeuring te bespoedigen. Zo wordt overwogen dat Full Self-Driving (Supervised) nog maar 10 procent boven de snelheidslimiet kan komen, en niet meer dan dat.

Op dit moment kunnen Tesla-eigenaren zelf instellen hoeveel procent er boven de snelheidslimiet wordt gereden. Dat zou dus veranderen in maximaal 10 procent.

Naamswijziging

Daarnaast wordt overwogen om de naam van Full Self-Driving (Supervised) aan te passen. Deze naam zou te misleidend zijn, aangezien volledig zelfstandig rijden niet toegestaan is: in plaats daarvan moet de rijden op blijven letten. De naam zou gewijzigd kunnen worden naar Assisted Driving.

Als deze wijzigingen worden doorgevoerd, dan zou dit afdoende zijn om er voor te zorgen dat de technologie in Europa wordt toegelaten. Als het goed is stemmen in december Europese lidstaten voor het toelaten van de technologie. Daarbij moet minstens 55 procent instemmen.

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Al toegestaan in Nederland en België

Zoals gezegd is Full Self-Driving (Supervised) nu al toegestaan in Nederland en België. Nederland was het eerste Europese land waar dit eerder dit jaar werd toegelaten.

Full Self-Driving (Supervised) houdt in dat een Tesla-auto uit zichzelf naar de bestemming die is ingevoerd rijdt. Omdat het om 'supervised' gaat zijn mensen wel verplicht om hun ogen op de weg te houden.