Discord start met leeftijdscontrole: zo check je in welke groep je zit

Discord voert wereldwijd leeftijdscontroles in. Ook Nederlandse gebruikers krijgen daarmee te maken. Het platform wil voortaan bepalen of iemand een tiener of volwassene is, zodat minderjarigen automatisch strengere veiligheidsinstellingen krijgen. De meeste gebruikers hoeven daarvoor niet zelf hun leeftijd te bewijzen.

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Opvallend is vooral hoe Discord, een chatplatform dat vooral populair is bij gamers, de leeftijdscontrole uitvoert. In plaats van iedereen om een identiteitsbewijs of selfie te vragen, probeert het platform bij het merendeel van de gebruikers zelf de leeftijdsgroep in te schatten. Discord kijkt daarbij onder meer naar hoe lang een account bestaat, van welke servers iemand lid is en hoe actief diegene is. Meer dan 90 procent van de gebruikers zou daardoor geen aanvullende leeftijdsverificatie hoeven te doorlopen.

De nieuwe aanpak wordt vanaf 23 september wereldwijd uitgerold, ook in Nederland.

Zo check je in welke leeftijdsgroep je zit

Je leeftijdsgroep vind je via Gebruikersinstellingen > Accountstatus. Discord rolt de functie in de loop van de week uit, dus het kan enkele dagen duren voordat je status zichtbaar is. Zie je nog niets, kijk dan later opnieuw.

Discord plaatst accounts automatisch in een leeftijdsgroep. Het platform maakt daarbij onderscheid tussen tieners van 13 tot en met 17 jaar, volwassenen van 18 jaar en ouder en accounts waarvan de leeftijd nog niet met voldoende zekerheid kan worden bepaald. Dit betekenen die statussen:

Volwassen: er verandert niets voor je.

Tiener: je krijgt extra bescherming en hebt geen toegang tot content en instellingen voor volwassenen.

Onbevestigd: je krijgt grotendeels dezelfde beperkingen als tieners, totdat je bevestigt dat je volwassen bent.

Je leeftijdsgroep verschijnt niet op je openbare profiel en andere gebruikers kunnen die niet zien.

Klopt je status niet? Discord erkent dat het systeem fouten kan maken. Zo kan een volwassen gebruiker als tiener worden aangemerkt of in de groep 'onbevestigd' terechtkomen. Via hetzelfde menu kun je dan zelf aantonen dat je volwassen bent. Dat is alleen nodig als je toegang wilt tot functies of content voor 18-plussers. Wie die toegang niet nodig heeft, kan Discord gewoon blijven gebruiken. Heb je je leeftijd eerder al bevestigd, dan hoeft dat niet opnieuw.

Nieuwe accounts blijven onbevestigd totdat Discord genoeg gebruiksgegevens heeft om de leeftijd te schatten. Naarmate een account langer wordt gebruikt, kan het systeem alsnog automatisch een leeftijdsgroep bepalen.

Dit verandert er voor tieners en onbevestigde accounts

Voor volwassen gebruikers verandert er in principe niets. Tieneraccounts krijgen automatisch extra beperkingen. Zo hebben zij geen toegang tot leeftijdsgebonden servers, kanalen en botcommando's. Gevoelige afbeeldingen kunnen worden vervaagd of geblokkeerd en berichten van mensen die geen vriend zijn, komen eerst bij de berichtverzoeken terecht. Tieners krijgen daarnaast een waarschuwing wanneer ze een vriendschapsverzoek accepteren van iemand met wie ze geen gezamenlijke vrienden of kleine server delen. Ook zijn hun volledige profiel en activiteit, zoals de game die ze spelen, alleen zichtbaar voor vrienden en leden van kleinere servers.

Accounts waarvan Discord de leeftijd niet met voldoende zekerheid kan inschatten, krijgen voorlopig vergelijkbare beperkingen. Gewone functies van Discord, zoals berichten sturen, deelnemen aan spraakgesprekken en servers zonder leeftijdsbeperking bezoeken, blijven wel beschikbaar.

Discord probeert eerst zelf je leeftijd te schatten

De meeste gebruikers hoeven niet actief aan te tonen hoe oud ze zijn. Discord heeft hiervoor een model ontwikkeld dat kijkt naar patronen in het gebruik van een account.

Het systeem kijkt bijvoorbeeld naar hoe lang een account bestaat, met welke communities, servers en games het verbonden is en hoe actief iemand op Discord is. Ook neemt het bredere patronen in het sociale netwerk van een account mee. Volgens Discord hebben tieners gemiddeld andere sociale verbindingen en sluiten ze zich bij andere communities aan dan volwassenen.

Met die combinatie van signalen probeert het model te voorspellen of een account waarschijnlijk bij een tiener of volwassene hoort. Volgens Discord is niet één server, community of vriend doorslaggevend. De beoordeling is gebaseerd op meerdere signalen over een langere periode.

Discord zegt geen berichten, spraakgesprekken of andere inhoud te analyseren om de leeftijd vast te stellen. Dat geldt voor berichten in servers en in privégesprekken. Ook profielteksten, gebruikersnamen en demografische kenmerken zoals geslacht of afkomst worden volgens het bedrijf niet voor deze inschatting gebruikt.

Zo bevestig je je leeftijd

Wil je je leeftijd handmatig bevestigen, dan heb je verschillende opties. Afhankelijk van het land en apparaat kan een gebruiker zijn leeftijd bijvoorbeeld bevestigen via een creditcard, leeftijdsinformatie uit de Apple App Store of Google Play, een videoselfie, een identiteitsbewijs of AgeKey. Niet alle methoden zijn overal beschikbaar. Kies je voor de creditcard, dan kan er een kleine tijdelijke afschrijving plaatsvinden die binnen 14 werkdagen wordt teruggestort.

Bij een videoselfie vindt de gezichtsinschatting volgens Discord volledig op het apparaat plaats. Discord zegt daardoor geen biometrische gegevens te ontvangen. Ook bij andere verificatiemethoden ontvangt het platform naar eigen zeggen alleen de vastgestelde leeftijdsgroep en niet bijvoorbeeld de volledige identiteits- of creditcardgegevens. De leveranciers die de controle uitvoeren, moeten de aangeleverde gegevens direct daarna verwijderen.

Leeftijdscontrole komt ook naar Nederland

Discord noemt Nederland niet als een land met een afwijkende aanpak. In het overzicht met regionale uitzonderingen staan momenteel Australië, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en de Amerikaanse staat Texas. Volgens Discord betekent een ontbrekende regio waarschijnlijk dat er geen aanvullende regionale vereisten gelden naast de wereldwijde aanpak. Nederland valt dus onder de wereldwijde regels.

Dat betekent dat Nederlandse Discord-gebruikers vanaf deze week automatisch in een leeftijdsgroep kunnen worden geplaatst. Een handmatige leeftijdscontrole met bijvoorbeeld een selfie of identiteitsbewijs is dus niet standaard voor iedereen nodig.

Discord had de wereldwijde leeftijdscontrole al eerder aangekondigd, maar stelde de invoering in februari uit na kritiek van gebruikers. Vooral het mogelijke gebruik van selfies en identiteitsbewijzen riep vragen op over privacy. Discord beloofde daarop meer verificatiemethoden toe te voegen en duidelijker uit te leggen hoe het systeem werkt.

Die zorgen waren niet alleen theoretisch. In september 2025 trof een datalek een externe klantenservicepartij van Discord. Volgens TechCrunch kwamen daarbij mogelijk gegevens van zo'n 70.000 gebruikers op straat te liggen, waaronder foto's van identiteitsbewijzen en selfies die voor identiteitscontrole waren gebruikt. Discord zegt die handmatige controleprocedure inmiddels volledig te hebben stopgezet.

Met de nieuwe aanpak probeert Discord daarom zoveel mogelijk gebruikers automatisch in een leeftijdsgroep te plaatsen. Alleen wanneer iemand niet als volwassene is ingedeeld en toch toegang wil tot afgeschermde functies, komt een aanvullende leeftijdscontrole in beeld.