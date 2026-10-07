Een Atmos-soundbar tot 400 euro klinkt aantrekkelijk, maar de verschillen zijn groot. Sonos, Denon en Bose mikken alle drie op beter tv-geluid zonder losse speakers. Dankzij de gereduceerde Prime Day-prijzen verschuift vooral de prijs-kwaliteitverhouding.

De drie kandidaten lijken op papier dicht bij elkaar te liggen: één compacte soundbar, Dolby Atmos op de doos en een prijs die tijdens Prime Deal Dagen onder de 400 euro blijft. In de praktijk koop je drie verschillende ideeën over tv-geluid. De Sonos Beam (Gen 2) draait om het Sonos-ecosysteem, de Denon DHT-S218 om zoveel mogelijk geluid voor weinig geld en de Bose Smart Soundbar om een compacte Atmos-ervaring met echte opwaarts gerichte speakers.

Wat maakt een Atmos-soundbar tot 400 euro goed?

Bij een Atmos-soundbar tot 400 euro moet je vooral letten op drie zaken: hoe de soundbar hoogte-effecten creëert, hoe hij stemmen weergeeft en hoe je hem aansluit. Een HDMI eARC-aansluiting is de beste basis, zeker als je televisie apps als Netflix, Disney+ of Prime Video gebruikt. Voor Atmos telt ook de plaatsing: zet de soundbar vrij vóór de tv en schuif hem niet diep in een meubel. ID.nl heeft daar aparte tips voor in dit artikel over de ideale positie van je soundbar.

Verwacht in deze prijsklasse geen volwaardige bioscoop met geluid dat van achteren en boven je komt. Zonder losse achterspeakers blijft het vooral van voren komen. Wel kan een goede soundbar het geluidsbeeld breder maken, stemmen losser uit het midden trekken en regen, verkeer of publiek meer ruimte geven. Dat is precies het gebied waar de verschillen tussen Sonos, Denon en Bose gaan opvallen.

Sonos Beam (Gen 2): beste in deze klasse voor Sonos-gebruikers

De Sonos Beam (Gen 2) is de meest logische keuze als je al Sonos-speakers in huis hebt of later wilt uitbreiden met een Sub Mini en achterspeakers. Hij is compact, werkt via de Sonos-app, ondersteunt AirPlay 2 en past goed onder kleinere tot middelgrote tv's. De Prime Day-prijs van 379 euro maakt hem betaalbaarder dan normaal, maar hij blijft de duurste van deze drie als je puur naar de hardware kijkt.

Het zwakke punt zit in de Atmos-weergave. De Beam ondersteunt Dolby Atmos, maar gebruikt geen opwaarts gerichte speakers. Hoogte-effecten komen dus voort uit verwerking en reflectie, niet uit echte bovenkanalen. Stemmen klinken doorgaans netjes in het midden en de app voelt volwassen aan, maar wie vooral een hoorbaar plafond-effect zoekt, vindt bij Bose meer overtuiging voor minder geld.

Denon DHT-S218: de absolute prijsvechter

De Denon DHT-S218 is met 195 euro de stunt van dit trio. Hij is breder dan de Sonos en Bose, heeft ingebouwde naar beneden gerichte woofers en biedt HDMI eARC, een HDMI-ingang, optisch, analoog én bluetooth. Dat maakt hem praktisch als je niet alles via je tv wilt laten lopen. Het geluid zal eerder stevig en direct aanvoelen dan subtiel ruimtelijk, wat bij sport, lineaire tv en actiefilms juist prettig kan zijn.

Daar staat tegenover dat Denon minder slim is. Je koopt geen uitgebreid multiroomplatform zoals bij Sonos en ook geen set slimme streamingfuncties zoals bij Bose. De Atmos-belofte moet je zien als een extra laag op een betaalbare 2.1-soundbar, niet als reden om hem boven alles te kiezen. Voor 195 euro is dat geen groot bezwaar: als je tv-geluid dun klinkt en je budget strak is, krijg je hier veruit de meeste soundbar per euro.

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Bose Smart Soundbar: voor het échte hoogte-effect

De Bose Smart Soundbar kost tijdens Prime Deal Dagen 340 euro en wordt daardoor de interessantste middenweg. Hij is ongeveer 69 centimeter breed, heeft vijf transducers en gebruikt twee opwaarts gerichte speakers voor Dolby Atmos. Dat is een belangrijk verschil met Sonos en Denon, want hoogte-effecten worden hier niet alleen virtueel benaderd. In een woonkamer met een vlak plafond en vrije plaatsing hoor je daardoor eerder dat geluid loskomt van de kast onder de tv.

Bose zet ook sterk in op spraak. De AI Dialogue Mode past de balans aan wanneer er stemmen in beeld zijn, zonder dat je meteen alles harder hoeft te zetten. Verder krijg je wifi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect en bediening via de Bose-app. Wie die ruimtelijke audiotermen wil plaatsen, kan verder lezen in onze uitleg over spatial audio en 3D-geluid.

Voor wie is welke soundbar?

Kies de Sonos Beam (Gen 2) als je huis al op Sonos draait of als je later netjes wilt uitbreiden met Sonos-speakers. De meerprijs betaal je dan niet alleen voor geluid, maar ook voor bediening, updates en integratie. Heb je geen Sonos in huis, dan moet de Beam het vooral winnen op compactheid en gebruiksgemak, en dat is bij 379 euro een smallere zaak geworden.

Kies de Denon DHT-S218 als de prijs leidend is en je een forse stap boven tv-speakers wilt. Hij past minder goed bij wie een app-ecosysteem of slimme muziekfuncties zoekt, maar voor 195 euro is hij lastig te negeren. Let wel op de breedte van 89 centimeter: onder een kleine tv oogt hij minder bescheiden dan de andere twee.

Kies de Bose Smart Soundbar als je bij deze drie vooral voor Dolby Atmos gaat. Voor deze Prime Day-prijzen is Bose de beste Atmos-keuze, Denon de beste budgetkoop en Sonos de veiligste keuze voor wie al in Sonos zit. Game je vaak, kijk dan ook naar aansluitingen en vertraging; ID.nl legt dat breder uit in gaming en soundbars.

"Voor deze Prime Day-prijzen is Bose de beste Atmos-keuze, Denon de beste budgetkoop en Sonos de veiligste keuze voor wie al in het Sonos-ecosysteem zit."

Zo maak je de keuze

Bij normale winkelprijzen zou de Sonos Beam (Gen 2) sterker meewegen als veilige allrounder. Door de tijdelijke prijzen verschuift het advies. De Denon DHT-S218 is de rationele aankoop als je vooral goedkoper beter tv-geluid wilt. De Bose Smart Soundbar is de beste koop als Atmos en spraakverstaanbaarheid tellen. Sonos blijft de keuze voor wie het ecosysteem belangrijker vindt dan de laagste prijs of het duidelijkste hoogte-effect.

In het kort De Bose Smart Soundbar is bij 340 euro de beste Atmos-soundbar tot 400 euro van deze vergelijking. De Denon DHT-S218 is bij 195 euro de beste keuze voor wie zoveel mogelijk beter tv-geluid voor weinig geld zoekt. De Sonos Beam (Gen 2) is bij 379 euro vooral aantrekkelijk voor gebruikers die al Sonos-speakers hebben of later willen uitbreiden. Alle drie verbeteren tv-geluid duidelijk, maar geen van de drie vervangt een volledig surroundsysteem met losse achterspeakers.