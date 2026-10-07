De overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is officieel voltooid.

Begin dit jaar bleek al dat Paramount Warner Bros. Discovery over wilde nemen. Dit nadat er eerst sprake was van de mogelijkheid dat Netflix Warner Bros. zou opkopen. Paramount bood echter meer.

Dat de overname alsnog zo lang op zich liet wachten, kwam door een rechtszaak door verschillende Amerikaanse staten die het tegen probeerden te houden. Inmiddels heeft de betrokken rechter echter toestemming gegeven, waardoor de overname door kon gaan.

De nieuwe naam luidt Skydance

Het nieuwe bedrijf dat uit deze overname is gekomen, simpelweg genaamd Skydance, heeft nu laten weten dat de overname heeft plaatsgevonden. In totaal heeft Paramount Skydance nu ruim 111 miljard dollar betaald vootr de aankoop.

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Streamingdiensten

Paramount heeft nu Warner Bros. Discovery in handen, waarmee het bedrijf ook eigenaar is van de filmrechten op onder andere Batman en Harry Potter. Ook is streamingdienst HBO Max eigendom van Paramount, waar populaire series als Game of Thrones, The Last of Us, The White Lotus en eind dit jaar ook een Harry Potter-serie op staan.

Paramount Skydance heeft onlangs laten weten dat het de bedoeling is dat HBO Max samen wordt gevoegd met zijn eigen streamingdienst Paramount+, maar wanneer dit gebeurt is niet bekend.

Warner Bros.-watertoren is aangepast