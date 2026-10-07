Synology heeft de DiskStation neo+ Series aangekondigd, een nieuwe reeks NAS-systemen die bestaat uit de DS1825neo+, DS1525neo+, DS925neo+ en DS725neo+. Het grootste verschil met de bestaande modellen zit in het geheugen: de neo+-varianten krijgen standaard minder en eenvoudiger werkgeheugen mee, waardoor ze bij aanschaf goedkoper uitvallen.

Onder de motorkap zijn de neo+-modellen gebaseerd op hetzelfde platform als de DS Plus Series. Waar die modellen met ECC-geheugen worden geleverd, krijgen de neo+-versies standaard 4 GB non-ECC DDR4 SODIMM-geheugen mee. ECC-geheugen kan bepaalde geheugenfouten zelf detecteren en corrigeren, wat vooral bij zakelijk gebruik prettig is, maar het is ook duurder. Met de keuze voor gewoon geheugen probeert Synology de prijs omlaag te brengen, mede vanwege de stijgende geheugenprijzen. De neo+-modellen vervangen de bestaande DS Plus-modellen overigens niet, maar komen ernaast in het aanbod.

Wie later meer geheugen nodig heeft, kan uitbreiden met de bestaande ECC-modules van Synology, tot maximaal 32 GB. Het combineren van non-ECC- en ECC-modules wordt daarbij niet officieel ondersteund, dus wie upgradet, vervangt het meegeleverde geheugen in de praktijk het best volledig.

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Uitbreidingsmogelijkheden

Verder zijn de modellen vergelijkbaar uitgerust met hun tegenhangers uit de Plus-reeks. Ze hebben M.2-slots waarin je ssd's kunt plaatsen om als cache te gebruiken, en 2,5Gbit-netwerkpoorten. Heb je meer opslagruimte nodig, dan kun je de DX525-uitbreidingseenheid aansluiten. De twee grootste modellen, de DS1825neo+ en de DS1525neo+, hebben daarnaast een PCIe 3.0-slot waarin je een optionele netwerkkaart van 10 of 25 Gbit/s kunt plaatsen.

Software

De NAS-systemen draaien op Synology's eigen besturingssysteem DiskStation Manager (DSM), met de bekende pakketten daarbij. Met Synology Drive maak je van de NAS een eigen cloudopslag die je vanaf verschillende apparaten kunt benaderen en die bestanden tussen meerdere locaties kan synchroniseren. Active Backup Suite maakt back-ups van computers met Windows, Linux en macOS, maar ook van virtuele machines en cloudaccounts, eventueel naar een externe locatie. Met Surveillance Station kun je de NAS bovendien gebruiken als lokale opnameserver voor beveiligingscamera's, ook verspreid over meerdere locaties. De DiskStation neo+ Series is per direct verkrijgbaar via de vaste verkoopkanalen van Synology.

Prijzen