Normaal gesproken is de keuze tussen twee generaties smartphones vooral een kwestie van budget. Bij de Galaxy S26 Ultra en S25 Ultra ligt dat anders. Bij de laagste online prijzen die wij in augustus 2026 noteerden, is het prijsverschil nog maar 115 euro. Dat is wat je extra betaalt voor het nieuwste model, maar de verschillen zijn kleiner dan je misschien verwacht. Is de S26 Ultra de meerprijs waard, of biedt de S25 Ultra vrijwel hetzelfde?

Voordat we de verschillen op een rij zetten, kijken we eerst naar de uitvoeringen en prijzen van beide modellen.

Galaxy S25 Ultra en S26 Ultra: prijzen, opslag en werkgeheugen

Beide toestellen zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen. Dit zijn de adviesprijzen die Samsung zelf hanteert:

Uitvoering Galaxy S25 Ultra Galaxy S26 Ultra 256 GB, 12 GB werkgeheugen 1179 euro 1449 euro 512 GB, 12 GB werkgeheugen 1299 euro 1649 euro 1 TB 1539 euro (12 GB) 1949 euro (16 GB)

(Adviesprijzen van Samsung, geraadpleegd augustus 2026. Bron: samsung.com)

Twee dingen vallen op. De 1TB-versie van de S26 Ultra is de enige uitvoering met 16 GB werkgeheugen; alle andere varianten hebben 12 GB. Ook betaal je bij de nieuwe generatie meer voor extra opslag. De stap van 256 naar 512 GB kost 200 euro extra en die van 512 GB naar 1 TB nog eens 300 euro. Bij de S25 Ultra zijn die prijsstappen respectievelijk 120 en 240 euro.



Voor deze vergelijking kijken we naar de Galaxy S26 Ultra en S25 Ultra met 256 GB opslag en 12 GB werkgeheugen. Dat is de enige uitvoering die bij beide toestellen gelijk is uitgerust en daardoor het geschiktst voor een directe prijsvergelijking. Online betaal je minder dan de adviesprijs: in augustus 2026 noteerden wij 834 euro voor de S25 Ultra en 949 euro voor de S26 Ultra.

Hoeveel je extra betaalt, hangt af van de winkel Het prijsverschil tussen de Galaxy S26 Ultra en S25 Ultra hangt sterk af van waar je koopt. Bij Samsung bedraagt het 270 euro, terwijl het verschil tussen de laagste online prijzen in augustus 2026 slechts 115 euro was.

Overeenkomsten tussen de Galaxy S25 Ultra en S26 Ultra

In onze review van de Samsung Galaxy S25 Ultra kreeg het toestel een 7, terwijl het cijfer in de review van de Samsung Galaxy S26 Ultra uitkwam op een 8. De S26 Ultra scoort dus een punt hoger. Maar waar zit dat hem dat precies in? Want leg je de specificaties van de Galaxy S26 Ultra en S25 Ultra naast elkaar, dan valt vooral op hoeveel er níet veranderd is.

Specificatie Galaxy S25 Ultra en S26 Ultra Scherm 6,9 inch Dynamic AMOLED 2X Resolutie 3120 x 1440 pixels Camera's achter 200 + 50 + 50 + 10 megapixel Selfiecamera 12 megapixel Zoom 3x en 5x optisch, 100x digitaal Video 8K op 30 fps Accu 5000 mAh Magnetisch opladen nee S Pen ja, in de behuizing Wifi Wi-Fi 7 Opslag 256 GB, 512 GB of 1 TB

(Bron: vergelijkpagina van Samsung en de ID.nl-reviews van beide toestellen.)

De Galaxy S26 Ultra heeft geen grotere accu dan de S25 Ultra. Beide toestellen hebben een capaciteit van 5000 mAh, die Samsung al sinds de Galaxy S20 Ultra gebruikt. Ook de accuduur van de S26 Ultra en S25 Ultra ligt dicht bij elkaar: beide telefoons halen daarmee een lange dag.



De concurrentie gebruikt inmiddels grotere accu's. De OnePlus 15 heeft een capaciteit van 7300 mAh en de Oppo Find X9 Pro komt uit op 7500 mAh, dankzij een accutechniek waar Samsung voorlopig niet aan begint. Magnetisch opladen kan bij geen van beide Galaxy-modellen zonder een speciaal hoesje, terwijl iPhones dat al jaren ondersteunen.



Ook de S Pen is niet veranderd. Het styluspennetje zit bij beide toestellen in de behuizing en biedt dezelfde functies. Bij de S25 Ultra verdween de bluetoothverbinding, waardoor je de camera niet meer op afstand kunt bedienen en de overige Air Actions wegvielen. Die mogelijkheden zijn bij de S26 Ultra niet teruggekomen. Gebruik je de S Pen vooral om te tekenen, aantekeningen te maken en onderdelen op het scherm aan te tikken, dan merk je daar weinig van.

Foto: Wesley Akkerman Samsung Galaxy S25 Ultra met de S pen.

Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra: de belangrijkste verschillen

Het verschil tussen de Galaxy S26 Ultra en S25 Ultra zit niet zozeer in de kernspecificaties, maar vooral in het privacyscherm, de processor, de lichtsterkere cameralenzen en de laadsnelheid.

Specificatie Galaxy S25 Ultra Galaxy S26 Ultra Privacyscherm nee ja Processor Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 Kloksnelheid 4,47 GHz 4,74 GHz Diafragma's f/1.7, f/3.4, f/1.9, f/2.4 f/1.4, f/2.9, f/1.9, f/2.4 Opladen 45 watt 60 watt Bluetooth 5.4 6.0 Gewicht 218 gram 214 gram Energielabel B A Laagste prijs augustus 2026 834 euro 949 euro

(Vergeleken uitvoering: 256 GB met 12 GB werkgeheugen. Prijzen genoteerd augustus 2026.)

Het privacyscherm, een efficiëntere processor, twee lichtsterkere lenzen, sneller opladen en ongeveer een jaar langer ondersteuning in het vooruitzicht: de lijst met verbeteringen is niet lang, maar bestaat wel uit verschillen die je in de praktijk kunt merken.

Privacyscherm: het grootste verschil van de Galaxy S26 Ultra

Het privacyscherm, dat Samsung officieel Privacy display noemt, is de opvallendste vernieuwing van de Galaxy S26 Ultra. Schakel je de functie in, dan verandert het scherm de kijkhoek. Recht van voren blijft het beeld goed zichtbaar, terwijl iemand die vanaf de zijkant meekijkt veel minder kan lezen. Zo sluit je in één handeling een meelezer in de trein of aan het bureau naast je buiten.



Je hoeft het privacyscherm niet voortdurend ingeschakeld te laten. Je kunt de functie continu gebruiken, maar hem ook alleen laten inschakelen bij bepaalde meldingen of in specifieke apps, zoals je bankieren-app of mail. In die stand is het scherm voor jezelf wel iets minder comfortabel, doordat het beeld minder helder wordt.



Hoe zwaar dit verschil weegt, hangt af van waar je de telefoon gebruikt. Reis je dagelijks met de trein of werk je in een flexkantoor, dan kan het privacyscherm iedere dag van pas komen. Gebruik je je telefoon vooral thuis, dan heeft de functie waarschijnlijk weinig praktische waarde.

Foto: Rens Blom

Prestaties, opladen en camera: waar de S26 Ultra beter is

De Galaxy S26 Ultra is op papier sneller dan de S25 Ultra, maar het verschil is in dagelijks gebruik klein. De Snapdragon 8 Elite Gen 5 in de S26 Ultra klokt op 4,74 GHz, tegenover 4,47 GHz voor de Snapdragon 8 Elite in de S25 Ultra. Dat scheelt ongeveer zes procent. In de praktijk openen beide toestellen apps direct en draaien ze zware games zonder problemen.



Interessanter is het verschil in efficiëntie. De S26 Ultra heeft energielabel A, terwijl de S25 Ultra label B heeft. Bij de S25 Ultra zagen we tijdens onze test bovendien dat het toestel onder zware belasting onaangenaam warm kon worden, en niet alleen langs de randen. Vreemd genoeg bleef de temperatuur in de gamemodus beter onder controle.



De Galaxy S26 Ultra laadt sneller op dan de S25 Ultra. Het maximale laadvermogen stijgt van 45 naar 60 watt. Volgens Samsung staat de accuteller na een half uur op 75 procent. Dat is een verbetering, al bieden diverse Chinese fabrikanten al jaren het dubbele laadvermogen of meer en zijn hun toestellen daardoor aanzienlijk sneller vol.



Bij de vergelijking van de camera's van de Galaxy S26 Ultra en S25 Ultra lijkt er op papier weinig veranderd. De cameraresoluties en het zoombereik zijn namelijk gelijk. Het verschil zit in de diafragma's. De hoofdcamera gaat van f/1.7 naar f/1.4 en een van de zoomcamera's van f/3.4 naar f/2.9.

Door die grotere diafragma's kan er meer licht op de sensor vallen. Dat voordeel speelt vooral binnen, in de avond en tijdens ver inzoomen. Bij de S26 Ultra viel ons de nauwkeurige groothoekcamera op, terwijl bij de S25 Ultra juist de macrofunctie in diezelfde lens moeite had met scherpstellen.

Foto: Rens Blom Foto's gemaakt met de Samsung Galaxy S26 Ultra. Van links naar rechts: hoofdcamera, groothoekcamera, 3x zoom, 5x zoom.

Galaxy AI op de S26 Ultra en S25 Ultra vergeleken

Samsung legt bij de Galaxy S26 Ultra veel nadruk op AI, maar juist bij de kunstmatige intelligentie plaatsten we bij beide toestellen de meeste vraagtekens.



Op de S25 Ultra werd Galaxy AI breed uitgerold. Gemini werd de standaardassistent onder de zijknop, terwijl Bixby beschikbaar bleef voor de bediening van het toestel. Ook kwamen functies als Cross App Action, Circle to Search, AI Select, Audio Eraser en de Now Bar met Now Brief naar de telefoon. Na drie weken testen voegden vooral die laatste twee in de praktijk weinig toe. De functies waren hier en daar handig, maar geen reden om speciaal een telefoon voor te kopen.



De S26-serie zet in op AI die zelfstandig vervolgstappen voorstelt. Now Nudge leest mee met wat er op het scherm staat en kan bijvoorbeeld de juiste vakantiefoto's voorstellen wanneer iemand daar in een gesprek om vraagt. In Photo Assist kun je een fotobewerking in gewone taal beschrijven, terwijl je met Creative Studio stickers en ontwerpen maakt. Audio Eraser werkt bij de S26 Ultra bovendien tijdens het streamen.



Voor Nederlandse gebruikers geldt wel een beperking. Photo Assist en Creative Studio ondersteunen Nederlands, maar Now Nudge en de vernieuwde Bixby niet. Bij Bixby kun je overschakelen naar Engels via een afzonderlijke taalinstelling, zonder de taal van de hele telefoon te veranderen. Bij Now Nudge is dat lastiger, omdat die functie juist je eigen gesprekken moet kunnen lezen.



Ook staan er inmiddels vier assistenten naast elkaar: Gemini, Bixby, Perplexity en Copilot. Daarnaast heb je een Samsung-account nodig om de AI-functies te gebruiken. Reken er daarom niet op dat Galaxy AI alleen het prijsverschil tussen de S26 Ultra en S25 Ultra rechtvaardigt.

Foto: DGEUT | Samsung Audio Eraser op de Samsung Galaxy S25 Ultra.

Op de Galaxy S26 Ultra staat Android 16 met One UI. Samsung belooft voor zowel de S26 Ultra als de S25 Ultra zeven jaar Android-upgrades en beveiligingsupdates vanaf de introductie.



Daarmee zit Samsung op hetzelfde niveau als Google, Motorola en Apple, terwijl Oppo, OnePlus en Xiaomi bij vijf of zes jaar blijven steken. Voor deze vergelijking is vooral van belang dat de updateperiode van de Galaxy S26 Ultra een jaar later is begonnen. De Galaxy S25 Ultra kreeg bij zijn introductie dezelfde belofte van zeven jaar updates, maar heeft daar inmiddels al ruim een jaar van verbruikt. Daardoor blijft de S26 Ultra naar verwachting ongeveer een jaar langer ondersteund.



One UI biedt op beide toestellen veel mogelijkheden. Samsung DeX is daarvan een duidelijk voorbeeld: sluit je de telefoon aan op een monitor, dan werk je in een omgeving die op een desktop lijkt.

Galaxy S26 Ultra of S25 Ultra kiezen?

Twijfel je of je de Galaxy S26 Ultra of S25 Ultra moet kopen, kijk dan eerst naar het werkelijke prijsverschil. Bij de laagste prijzen die wij in augustus 2026 vonden, kostte de S26 Ultra 115 euro meer. Daarvoor krijg je het privacyscherm, twee lichtsterkere lenzen, sneller opladen, een efficiëntere processor en naar verwachting ongeveer een jaar langer updates. Bij zo'n beperkt verschil is de S26 Ultra de betere keuze.



De Galaxy S25 Ultra is in 2026 nog steeds het overwegen waard, maar alleen als de korting groot genoeg is. Koop je rechtstreeks bij Samsung, dan bedraagt het verschil 270 euro. In dat geval is de S25 Ultra voor de meeste mensen aantrekkelijker. Je krijgt hetzelfde scherm, vrijwel dezelfde accuduur, dezelfde cameraresoluties en hetzelfde zoombereik voor bijna een kwart minder.



De S26 Ultra rechtvaardigt die hogere prijs vooral wanneer je het privacyscherm dagelijks gebruikt of de uitvoering met 1 TB opslag en 16 GB werkgeheugen nodig hebt.

Upgraden van de Galaxy S25 Ultra naar de S26 Ultra is voor de meeste gebruikers niet de moeite waard. Ook voor bezitters van de S24 Ultra is de stap beperkt. Zoek je een goedkoper toestel, dan zijn de Galaxy S26 en S26 Plus een optie. In ons overzicht van de beste high-end smartphones van 2026 kun je de Samsung-toestellen bovendien vergelijken met modellen van andere merken. Vooral op het gebied van accucapaciteit en laadsnelheid zetten sommige concurrenten grotere stappen.



De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft een adviesprijs van 1449 euro, terwijl de S25 Ultra bij introductie 1179 euro kostte. Online lagen de prijzen in augustus 2026 op respectievelijk 949 en 834 euro, een verschil van 115 euro. Het scherm, de accucapaciteit van 5000 mAh, de cameraresoluties en het zoombereik zijn gelijk. De S26 Ultra voegt een privacyscherm toe, laadt met 60 in plaats van 45 watt en heeft twee lichtsterkere lenzen. Bij een prijsverschil van 115 euro is de S26 Ultra de betere keuze; bij de officiële Samsung-prijzen biedt de S25 Ultra meer waar voor zijn geld.

Verantwoording Deze vergelijking is gebaseerd op twee tests waarin we beide toestellen een tijdje als dagelijkse telefoon gebruikten, aangevuld met de specificaties die Samsung zelf publiceert en met prijzen zoals wij die in augustus 2026 aantroffen.