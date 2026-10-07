Een vaatwasser doet zijn werk bijna vanzelfsprekend... tót de vaat opeens eeuwig nat blijft, het eco-programma uren lijkt te duren of het zoutlampje opeens hardnekkig blijft branden. Deze 8 prangende vaatwasser-vragen komen in bijna elk huishouden terug.

De meeste vaatwasserproblemen beginnen klein: een nat bakje, een muf luchtje of een tablet dat voor de helft in het bakje blijft plakken. Toch zeggen die dingen veel over hoe je de machine uiteindelijk gebruikt. Met een goede belading, het juiste programma en een klein beetje onderhoud haal je veel meer uit hetzelfde apparaat.

Waarom duurt het eco-programma van je vaatwasser zo lang?

Het eco-programma duurt lang omdat de vaatwasser tijd inzet in plaats van extra heet water. Water opwarmen kost veel energie, dus een zuinige stand wast op lagere temperatuur en laat vuil langer losweken. Drie uur of langer is daardoor niet vreemd. Het voelt traag, maar bij een normale vaat is dit meestal de zuinigste stand.

Gebruik eco vooral voor dagelijkse borden, glazen en bestek zonder aangekoekte resten. Heb je ovenschalen met kaasranden of pannen met ingedroogde saus, dan is een warmer programma logischer. Wie meer wil weten over de keuzes op het bedieningspaneel, vindt extra uitleg bij vaatwasprogramma’s en functies.

Foto: Ilja

Moet je borden voorspoelen voordat ze in de vaatwasser gaan?

Voorspoelen onder de kraan is meestal niet nodig. Schraap echt grove etensresten wel van het bord, want je filter is geen afvalbak. Sauzen, kruimels en vet kan de vaatwasser prima aan, zeker als je niet dagen wacht met draaien. Laat je de machine pas na een lange tijd lopen, gebruik dan liever een kort spoelprogramma dan minutenlang de kraan.

Er zijn uitzonderingen. Spinazie, rijstkorrels en harde pitjes blijven makkelijk hangen in filters of sproeiarmen. Die veeg je beter weg voordat het bord de machine in gaat. Ook mosterd, citroen en zout kunnen op sommige metalen vlekken geven als ze lang blijven zitten.

Vaatwastablet in het bakje of los in de machine?

Het vaatwastablet hoort in het doseerbakje. Dat bakje gaat pas open tijdens de hoofdwas, wanneer het middel het meeste werk moet doen. Gooi je het tablet gewoon los in de kuip, dan kan het al tijdens de voorspoelfase oplossen en deels wegspoelen. Dan blijft er dus minder reiniger over voor de vuile vaat.

Blijft een tablet vaak vastzitten, controleer dan of er geen pan, snijplank of groot bord tegen het klepje staat opgesteld. Een droog bakje kan trouwens ook helpen, want een nat tablet kan blijven plakken en daardoor niet goed oplossen. Bij korte of koude programma’s lossen sommige tabletten minder goed op; poeder of gel laat zich dan makkelijker doseren.

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Waarom worden plastic bakjes nooit droog?

Plastic houdt minder warmte vast dan porselein, glas en metaal. Daardoor verdampt water op een plastic bakje slechter en blijven druppels langer liggen. Ook het oppervlak speelt mee: water trekt samen in dikke druppels, vooral op de randjes en ribbels van bewaarbakjes.

Zet plastic spullen daarom schuin in het bovenrek, zodat water er rustig af kan lopen. Open de deur na afloop op een kier als je machine dat niet automatisch doet, maar wacht niet tot alles weer is afgekoeld. Glansspoelmiddel helpt iets bij het drogen, maar plastic blijft desondanks het lastigste materiaal in de vaatwasser.

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Waarom stinkt je vaatwasser?

Een stinkende vaatwasser komt meestal door vet, etensresten of stilstaand vocht. Het filter is de eerste verdachte. Haal het eruit, spoel het onder heet water af en veeg de kuip rondom het filter goed schoon. Kijk daarna naar de deurrubbers, de rand onder de deur en de sproeiarmen.

Wie vaak op lage temperatuur wast kan af en toe een heet programma zonder vaat draaien. Daarmee spoel je vetresten beter los. Gebruik geen agressieve ontstopper in de machine. Meer onderhoudstips staan in onze gids om je vaatwasser schoon en fris te houden.

Foto: Davizro Photography

Heb je zout en glansspoelmiddel nodig met all-in-one-tabletten?

Ja, vaak wel. All-in-one-tabletten bevatten meestal reiniger, zoutfunctie en glansspoelmiddel, maar je vaatwasser doseert los zout en glansspoelmiddel op andere momenten in het programma. Bij harder water of een matig droogresultaat blijft apart bijvullen dus wel degelijk zinvol.

Vaatwaszout helpt de waterontharder in de machine. Glansspoelmiddel zorgt dat water makkelijker van glazen, borden en bestek afloopt. Brandt het lampje of komen glazen dof uit de machine, negeer dat dan niet te lang. Lees ook waarom je vaatwasser zout en glansspoelmiddel nodig heeft.

Hoe vol mag je een vaatwasser laden?

Een vaatwasser mag vol, maar water moet overal bij kunnen. Zet borden niet te strak tegen elkaar, leg kommetjes schuin en voorkom dat lepels in elkaar vallen. Controleer vóór het starten of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Een tik tegen een pansteel of lange pollepel hoor je vaak al zodra je de arm met de hand rondduwt.

Een goede vaatwasser werkt beter als je hem vol laadt, maar niet dichtmetselt. Te leeg draaien kost onnodig veel water en stroom, te vol draaien levert vuile randen en natte plekken op. Grote pannen kunnen onderin, maar alleen als ze de waterstraal niet blokkeren.

"Een goede vaatwasser werkt beter als je hem vol laadt, maar niet dichtmetselt."

Eco, Auto of Intensief: welk programma kies je wanneer?

Eco kies je voor de normale dagelijkse vaat. Auto is handig als je machine sensoren gebruikt om vuil en belading in te schatten, bijvoorbeeld na een gemengde kookdag met glazen, borden en een pan. Intensief gebruik je voor aangekoekte ovenschalen, vette pannen en stevig vuil dat meer temperatuur nodig heeft.

Het korte programma is vooral geschikt voor licht vuil servies dat snel weer nodig is. Verwacht er geen wonderen van bij opgedroogde etensresten, en houd rekening met een minder droog resultaat. Twijfel je bij aankoop over verbruik, kijk dan naar het energielabel en de duur van het eco-programma, zoals uitgelegd bij vaatwassers met energielabel B of C.

In het kort De belangrijkste vaatwasser vragen gaan over programma’s, belading, tabletten, drogen en onderhoud. Het eco-programma duurt langer omdat het minder heet wast en vuil meer tijd geeft om los te weken. Vaatwastabletten werken het best in het doseerbakje, terwijl zout en glansspoelmiddel ook bij all-in-one-tabletten nuttig kunnen blijven. Een vaatwasser mag vol, zolang sproeiarmen vrij draaien en water alle vaat bereikt.