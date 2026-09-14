Nederlanders wachten steeds langer voordat ze een nieuwe smartphone kopen. Dat blijkt uit cijfers van het Telecompaper Consumerpanel, waarvoor jaarlijks ruim 35.000 consumenten worden ondervraagd over wanneer ze een nieuwe telefoon willen kopen. In 2022 was 34 procent van plan dat binnen twaalf maanden te doen; medio 2026 was dat gedaald naar 30 procent. Tegelijk groeit de groep die pas op langere termijn een nieuwe telefoon wil kopen: van 57 procent in 2022 naar 60 procent medio 2026. Volgens het onderzoeksbureau spelen vooral de oplopende prijzen van geheugenchips daarbij een rol.

Samsung-gebruikers wachten langer, bij Apple zie je vaker tweedehands toestellen

Kijk je naar de verschillende merken, dan zie je dat die ontwikkeling niet overal hetzelfde is. Vooral Samsung-bezitters stellen de aankoop van een nieuwe smartphone langer uit. In 2022 wilde 33 procent op korte termijn een nieuw toestel kopen; inmiddels is dat 29 procent. Tegelijk groeide het aandeel dat pas op langere termijn wil kopen van 60 naar 64 procent.



Bij Apple verschuift het juist sterker richting tweedehands. Het aandeel gebruikers dat voor een tweedehands toestel kiest, steeg van 11 naar 13 procent, terwijl dat bij Samsung rond de 7 procent ligt.



Zo gek is dat overigens niet: vooral jongeren krijgen vaan de oude iPhone van hun vader of moeder. Daarnaast zijn met name oudere kopers erg gehecht aan instapmodellen zoals de iPhone SE.

Geheugenchips drijven de prijzen op

Een belangrijke oorzaak van de hogere prijzen ligt bij geheugenchips. AI-diensten draaien op servers die enorme hoeveelheden geheugen en opslag nodig hebben. Chipfabrikanten geven datacenters voorrang boven de consumentenmarkt, waardoor er minder capaciteit overblijft voor smartphones, tablets en laptops.



Die hogere kosten zijn inmiddels ook terug te zien in de Nederlandse prijzen. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar vanaf 1479 euro en de iPhone 18 Pro Max vanaf 1629 euro. Bij de introductie van de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max lagen de vanafprijzen nog op respectievelijk 1329 en 1479 euro. Beide nieuwe Pro-modellen zijn daarmee 150 euro duurder geworden.

Foto: Apple

Trendbreuk: ook oudere iPhones worden duurder

Bij de komst van een nieuwe iPhone werden oudere modellen die Apple bleef verkopen doorgaans goedkoper. Dit keer gebeurt het tegenovergestelde: bij de presentatie van de nieuwe iPhones gingen ook de prijzen van bestaande modellen omhoog. De stijgingen liepen uiteen van 100 tot 350 euro. De iPhone 16 uit 2024 kost bij Apple weer meer dan duizend euro. Wie normaal wacht op een nieuw model om daarna de vorige generatie goedkoper te kopen, komt daardoor bedrogen uit.

Langer doen met je huidige telefoon

Je huidige telefoon langer blijven gebruiken kan daardoor steeds meer de meest logische optie worden. Daarmee stel je de aanschaf van een steeds duurder nieuw toestel uit. Wachten op een prijsdaling van een ouder model wordt juist minder interessant, nu ook bestaande toestellen niet automatisch goedkoper worden.



Wil je toch een nieuwe smartphone kopen, vergelijk dan vooraf goed de prijzen. Soms hebben providers aantrekkelijke aanbiedingen en ook rond Black Friday kun je tegen een goede deal aanlopen.