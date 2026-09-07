HP heeft tijdens IFA 2026 in Berlijn twee nieuwe laptops aangekondigd die zijn uitgerust met NVIDIA RTX Spark: de OmniBook Ultra 16 en de OmniBook X 14. Ook deelde het bedrijf nieuwe details over de aankomende OmniDesk, een compacte desktop-pc met dezelfde chip.

De twee laptops werden in juni al even getoond tijdens Computex, en zijn volgens HP de dunste laptops met RTX Spark die momenteel te koop zijn. Alle drie de apparaten combineren AI-functies met flinke rekenkracht voor het maken en bewerken van content, en draaien op Windows.

Wat doet NVIDIA RTX Spark?

RTX Spark is een platform dat AI, contentcreatie en gaming samenbrengt op één chip. Het is bedoeld voor mensen die met AI-modellen werken, content maken of bewerken, of gamen, en maakt het mogelijk om die taken direct op de laptop of desktop zelf uit te voeren in plaats van via de cloud. HP wil hiermee inspelen op de verschuiving van simpele AI-chatbots naar AI-assistenten en programma's die meerdere taken tegelijk kunnen uitvoeren, zoals het automatiseren van klussen of het meedenken bij het schrijven van software.

Samuel Chang, Senior Vice President en Division President Consumer Personal Systems bij HP Inc., licht de aankondiging toe: "AI verandert de manier waarop mensen hun pc gebruiken. HP wil deze technologie daarom direct onderdeel maken van dagelijkse workflows. De HP OmniBook Ultra 16, HP OmniBook X 14 en HP OmniDesk met RTX Spark vormen een nieuwe generatie Windows-pc's voor creators, gamers en developers. Ze brengen lokale AI-assistenten en AI-toepassingen, waaronder open-sourcetools, direct naar de pc."

OmniBook Ultra 16 voor zware AI-taken

De OmniBook Ultra 16 is gericht op AI-ontwikkelaars, programmeurs, creatieve professionals en gamers die met omvangrijke projecten werken. Het toestel is in configuraties tot 128 GB werkgeheugen te krijgen en haalt tot 1 petaflop aan AI-rekenkracht, waardoor gebruikers met grotere AI-modellen aan de slag kunnen. Voor de koeling gebruikt HP een nieuw systeem met grotere heatpipes en twee dunne ventilatoren, dat ervoor moet zorgen dat de laptop ook bij langdurige, zware taken zijn prestaties vasthoudt. Het scherm is een 16-inch 3K-OLED-paneel met VESA DisplayHDR True Black 1000-certificering, aangevuld met vier luidsprekers. De 99 Wh-accu moet tot 17 uur meegaan en ondersteunt snelladen, waarbij de batterij in ongeveer 30 minuten voor de helft is opgeladen.

OmniBook X 14 als lichter alternatief

De OmniBook X 14 is de compactere en lichtere variant, bedoeld voor wie veel onderweg is maar niet wil inleveren op prestaties. Ook dit model combineert AI-assistenten, lokale AI-verwerking en RTX-graphics, en is zowel voor werk als privégebruik bedoeld. Het dunne ontwerp is voorzien van hetzelfde soort koelsysteem met heatpipes als de Ultra 16, en heeft eveneens een OLED-scherm met VESA DisplayHDR True Black 1000-certificering. De accu gaat volgens HP tot 15 uur mee en kan via een 140 W USB-C-GaN-adapter binnen ongeveer 30 minuten voor de helft worden opgeladen.

OmniDesk moet RTX Spark naar het bureau brengen

Naast de twee laptops werkt HP aan de OmniDesk, een compacte desktop-pc met NVIDIA RTX Spark. Dit toestel moet langdurige AI-taken kunnen blijven uitvoeren, ook wanneer er even niemand achter zit. Over de precieze functies, gebruikerservaring en beschikbaarheid van de OmniDesk is nog weinig bekend; HP belooft daar rond de daadwerkelijke introductie meer over te vertellen.

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