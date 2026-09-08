Na de Nintendo NES, Atari 2600, Game Boy, PAC-MAN-arcadekast, Donkey Kong-arcadekast en SEGA Mega Drive krijgt ook de originele PlayStation een uitvoering van LEGO-steentjes. De nieuwe LEGO PlayStation bestaat uit 1.911 onderdelen en is niet alleen een replica van de bekende grijze console en controller, maar bevat ook twee kleine verrassingen voor gamers die de jaren negentig bewust hebben meegemaakt.

LEGO PlayStation is bijna even groot als de originele PS1

De LEGO PlayStation (72306) verschijnt op 4 oktober 2026 en kost 159,99 euro. Het model is bedoeld voor volwassenen en is op bijna ware grootte uitgevoerd. Voor het ontwerp grijpt LEGO terug naar de eerste PlayStation, die veel gamers inmiddels vooral kennen als de PS1. Niet naar een van de latere PlayStation-modellen dus, maar naar de grijze console waarmee Sony in de jaren negentig de gamewereld binnenstapte.



Het gebouwde model is ruim 6 centimeter hoog, 26 centimeter breed en 19 centimeter diep. Daarmee zit het dicht bij het formaat van de oorspronkelijke spelcomputer (de originele PlayStation was ongeveer 27 cm breed, 6 cm hoog en 18,8 cm diep). Ook de eerste PlayStation-controller wordt nagebouwd. Die heeft dus nog niet de twee analoge sticks waarmee latere PlayStation-controllers zo herkenbaar werden.



De controller kun je aan de voorkant van de LEGO-console aansluiten. Ook de ronde Power- en Open-knoppen zijn aanwezig en daadwerkelijk in te drukken. Verwacht alleen niet dat je na 1.911 steentjes bouwen ook echt een PlayStation-game kunt starten. Daarmee is de LEGO PS1-set vooral bedoeld als PlayStation-bouwset voor volwassenen die de originele console als displaymodel willen neerzetten.

Foto: LEGO

LEGO PlayStation bevat scènes uit Gran Turismo en Ape Escape

LEGO heeft wel iets bedacht voor de ruimte binnenin. Open je het model, dan komen twee kleine bouwbare scènes tevoorschijn die verwijzen naar bekende PlayStation-games.



De eerste is gebaseerd op Gran Turismo uit 1997 en bestaat uit een kleine racebaan met miniatuurauto's. De tweede verwijst naar Ape Escape uit 1999, compleet met de kenmerkende apenhelm uit de game. Je kunt beide diorama's in de PlayStation bewaren, maar ze ook uit de console halen en ernaast neerzetten. LEGO bevestigt dat de set beide game-diorama's bevat.

Deze klassieke spelcomputers bracht LEGO al als bouwset uit

De LEGO PlayStation staat inmiddels bepaald niet alleen tussen de bouwsets voor liefhebbers van klassieke games. LEGO brengt al enkele jaren modellen uit die bekende spelcomputers en arcadekasten opnieuw tot leven brengen als bouw- en displaymodel.



Een van de omvangrijkste voorbeelden verscheen in 2020: de LEGO Nintendo Entertainment System (71374). Die set bestaat uit 2.646 onderdelen en combineert een NES-console met controller en cartridge met een bouwbare retro-tv. Door aan een hendel te draaien, beweegt een 8-bit Mario over het scherm. De set is inmiddels uit productie.



In 2022 volgde de LEGO Icons Atari 2600 (10306). Die set bestaat uit 2.532 onderdelen en bouwt Atari's klassieke spelcomputer na, inclusief joystick en cartridges voor Asteroids, Adventure en Centipede. Bij elk spel hoort bovendien een klein 3D-diorama. De set kostte bij LEGO 239,99 euro en is inmiddels uit productie.

In 2023 verscheen de LEGO Icons PAC-MAN Arcade (10323). Met 2.651 onderdelen is ook dat een flink bouwwerk. De kast bevat onder meer een beweegbare joystick, een verlichte muntgleuf en een mechanisme waarmee de achtervolging tussen PAC-MAN en de spoken wordt nagebootst.



Veel compacter is de LEGO Game Boy (72046). Die verscheen in 2025, bestaat uit 421 onderdelen en is, net als de nieuwe PlayStation, bijna op ware grootte gemaakt. Je kunt er bouwbare cartridges van Super Mario Land en The Legend of Zelda: Link's Awakening in plaatsen en bijpassende schermen verwisselen. LEGO noemt het model een replica op bijna 1:1-schaal.

Foto: LEGO

In 2026 kwamen er meerdere retro-gamemodellen bij. De LEGO SEGA Mega Drive (40926) telt 479 onderdelen en kan worden opgebouwd als de Mega Drive of als de Amerikaanse Genesis. Er zitten twee losse controllers en een uitneembare gamecartridge bij.



Ook verscheen in augustus 2026 de LEGO Donkey Kong-arcadekast (72051). Die set bestaat uit 1.367 onderdelen en kost 169,99 euro. Anders dan een puur statisch displaymodel bevat de kast een mechanisme dat de tonnen door het level laat bewegen, zodat het klassieke Donkey Kong-spel in vereenvoudigde vorm wordt nagebootst.

LEGO-spelcomputers vergelijken: prijs, jaar en aantal onderdelen

LEGO-set Productnummer Jaar Adviesprijs bij introductie Onderdelen Nintendo Entertainment System 71374 2020 269,99 euro* 2.646 Atari 2600 10306 2022 239,99 euro* 2.532 PAC-MAN Arcade 10323 2023 269,99 euro 2.651 Game Boy 72046 2025 59,99 euro 421 SEGA Mega Drive 40926 2026 39,99 euro 479 Donkey Kong-arcadekast 72051 2026 169,99 euro 1.367 PlayStation 72306 2026 159,99 euro 1.911

*De LEGO Nintendo Entertainment System en Atari 2600 zijn inmiddels uit productie. De genoemde bedragen zijn de oorspronkelijke/vermelde LEGO-prijzen.

Voor wie de LEGO-lijn met retro gaming volgt, is de eerste PlayStation een logische volgende stap. Na bouwversies van consoles van Nintendo, Atari en SEGA en arcadekasten rond PAC-MAN en Donkey Kong komt nu ook Sony's eerste spelcomputer aan bod.



Bovendien past juist de oorspronkelijke PS1 goed bij het soort apparaten dat LEGO hiervoor kiest: herkenbare gamehardware uit de jaren tachtig en negentig die vooral als bouw- of displaymodel is bedoeld. Wie zoekt naar een LEGO PS1 of LEGO-spelcomputer krijgt met deze set voor het eerst dus ook daadwerkelijk een PlayStation om zelf te bouwen.

"Voor 159,99 euro krijg je met de LEGO PlayStation de originele PS1, de eerste controller en scènes uit Gran Turismo en Ape Escape als bouwmodel."

LEGO bouwt steeds meer klassieke spelcomputers na

De PlayStation maakt het rijtje klassieke gamehardware weer wat langer. De aanpak verschilt wel per model. De Game Boy en Mega Drive zijn relatief compacte replica's, terwijl de Nintendo NES, Atari 2600 en PAC-MAN-kast veel grotere bouwprojecten zijn. De Donkey Kong-arcadekast voegt juist een nadrukkelijk spelelement toe. De LEGO PlayStation zit daar met 1.911 onderdelen tussenin.



Dat geldt ook voor de prijs. Voor de LEGO PlayStation betaal je 159,99 euro. De Game Boy kost 59,99 euro, de SEGA Mega Drive 39,99 euro en de Donkey Kong-arcadekast 169,99 euro. LEGO vermeldt voor de inmiddels uit productie genomen Atari 2600 een prijs van 239,99 euro.

Foto: LEGO

LEGO PlayStation: releasedatum, prijs en verkrijgbaarheid

De LEGO PlayStation heeft productnummer 72306. Wie de LEGO PlayStation wil kopen, kan vanaf 4 oktober 2026 terecht bij LEGO en geselecteerde winkels.. LEGO Insiders krijgen drie dagen eerder toegang en kunnen hem vanaf 1 oktober bestellen. De adviesprijs is 159,99 euro.

Daarvoor krijg je 1.911 onderdelen, de PlayStation zelf, de oorspronkelijke controller en de twee verborgen game-diorama's. Elektronica zit er niet in. Wie na het bouwen daadwerkelijk een potje Gran Turismo wil spelen, zal dus toch de echte PlayStation uit de kast moeten halen.

Foto: LEGO