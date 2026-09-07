Dyson stopt een camera in je tandenborstel: de CameraJet ziet automatisch waar hij aan het werk moet

Een camera in je tandenborstel klinkt misschien als iets wat je niet meteen nodig denkt te hebben. Toch is dat precies waar Dyson nu mee komt. De Dyson CameraJet kijkt tijdens het poetsen naar de plekken waar tanden en kiezen tegen elkaar aan staan. Ziet het systeem dat daar ruimte zit waar vuil en tandplak kunnen achterblijven, dan richt het er automatisch een straal mondspoeling op.

Hoe werkt de Dyson CameraJet?

De CameraJet gebruikt een kleine macrolenscamera met een resolutie van 100.000 pixels. Die maakt 28 beelden per seconde en werkt samen met Dysons Gap Optical Targeting-systeem. Dat systeem herkent de smalle ruimtes waar tanden en kiezen elkaar niet helemaal raken. Komt zo'n plek in beeld, dan kan de tandenborstel binnen 100 milliseconden een straal mondspoeling afgeven.



Het idee daarachter is simpel: juist tussen je tanden blijven gemakkelijk resten en tandplak achter. Met een gewone tandenborstel kom je daar niet altijd goed bij. Flossen of ragen helpt, maar veel mensen doen dat niet zo vaak als wordt aanbevolen. Dyson probeert dat extra stapje daarom in de poetsbeurt zelf te verwerken.

Foto: Dyson

Een gerichte straal mondspoeling tussen je tanden

Voor de mondspoeling heeft de tandenborstel een reservoir van 12,5 milliliter. Dyson noemt dat de Anti-Gravity Tank. De vloeistof komt niet als een harde, smalle waterstraal naar buiten, maar als een brede, kegelvormige straal. Volgens Dyson raakt die een groter oppervlak tussen de tanden en kan het systeem daardoor met minder druk werken. Een membraanpomp en drukkamer zorgen ervoor dat de straal ook blijft werken wanneer je de tandenborstel schuin of horizontaal houdt.

Foto: Dyson

Bijvullen en opladen via het dockingstation

Bij de tandenborstel hoort ook een dockingstation. Daarmee vul je de mondspoeling volgens Dyson met één druk op de knop in drie seconden bij. Het station laadt de tandenborstel ook op tussen poetsbeurten. Een reisetui zit eveneens in de verpakking.

Ook gewoon een elektrische tandenborstel

Ondertussen blijft de CameraJet ook gewoon een elektrische tandenborstel. De standaard Dual Bristle Brush Head heeft stevigere borstelharen aan de binnenkant en zachtere haren aan de buitenkant, bedoeld voor de tandvleesrand. Daarmee moet de borstel tandplak en oppervlakkige verkleuringen verwijderen, terwijl hij langs het tandvlees milder reinigt.



Ook aan het geluid en comfort is gedacht. De borstelkop heeft een sonische demper en in elke opzetborstel zit een RFID-tag. Daarmee houdt de tandenborstel bij hoelang je de borstelkop al gebruikt en wanneer die aan vervanging toe is. Er komt ook een Sensitive-variant voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees.

Live meekijken in de MyDyson-app

Via 2,4GHz-wifi en Bluetooth maakt de CameraJet verbinding met de MyDyson-app. Tijdens het poetsen kun je live meekijken met de camerabeelden. Dat klinkt misschien even vreemd, maar het idee is dat je beter ziet waar je poetst. In de app krijg je daarnaast begeleide reiniging, instructievideo's en persoonlijke feedback.



De camera is alleen actief tijdens de liveweergave of wanneer de automatische jetstraal wordt gebruikt. Volgens Dyson worden er geen beelden opgenomen of opgeslagen op de tandenborstel of in de cloud.

Foto: Dyson

Niet elke tandpasta werkt even goed

De ingebouwde camera heeft wel een keerzijde. Gewone tandpasta schuimt vaak flink, en dat schuim kan het camerabeeld blokkeren. Je kunt dus niet zomaar elke tandpasta gebruiken. Als het aan Dyson ligt, gebruik je dan ook alleen de door het merk zelf ontwikkelde tandpasta en mondwater. Afhankelijk van de smaak/uitvoering kost tandpasta 9,99 of 11,99 euro; voor mondwater ben je 9,99 euro per 400 ml. kwijt. Maar je zit daar niet aan vast: je kunt ook zelf een tandpasta kiezen, zolang die maar SLS-vrij is. Die afkorting staat voor Sodium Lauryl Sulfate (natriumlaurylsulfaat). Dat is een chemische reinigingsstof die tandpasta laat schuimen. Zelf mondwater kiezen kan ook; gebruik dan wel een transparant mondwater.

Foto: Dyson

Prijs en beschikbaarheid van de Dyson CameraJet

Het Dyson Dental System is sinds 1 september 2026 verkrijgbaar bij Dyson Demo Stores en geselecteerde retailers. De adviesprijs is 479 euro. In de verpakking zitten de Dyson CameraJet-tandenborstel, het oplaadstation, een reisetui, Dyson-tandpasta en Dyson-mondspoeling. De tandenborstel verschijnt in Ceramic Ultra Blue en Ceramic Pink.

Wat is Gap Optical Targeting?

Gap Optical Targeting is Dysons systeem om tijdens het poetsen automatisch te herkennen waar tanden en kiezen niet helemaal op elkaar aansluiten. De camera stuurt voortdurend beelden naar software die met machine learning is getraind op meer dan 470.000 tandbeelden. Zodra het systeem zo'n plek detecteert, richt het daar automatisch een straal mondspoeling op.

Veelgestelde vragen Wat is het voordeel van een elektrische tandenborstel met app? Een elektrische tandenborstel met app geeft vooral feedback op poetsduur, dekking en druk. Dat helpt als je vaak te kort poetst of bepaalde zones overslaat. Tandheelkundige richtlijnen blijven hetzelfde: twee keer per dag ongeveer 2 minuten poetsen met fluoridetandpasta. De app is dus een hulpmiddel, geen vervanging voor goede poetstechniek of controle door de tandarts. Hoe vaak moet je een opzetborstel vervangen? Vervang een opzetborstel meestal elke 3 tot 4 maanden, of eerder als de haren zichtbaar uit elkaar staan. Versleten borstelharen reinigen minder goed langs de tandvleesrand en tussen oneffenheden. Sommige slimme tandenborstels houden gebruikstijd automatisch bij, maar visuele slijtage blijft belangrijk. Na ziekte kan eerder vervangen ook verstandig zijn. Waarom blijft flossen of ragen belangrijk naast elektrisch poetsen? Ook een goede elektrische tandenborstel bereikt niet altijd de nauwe ruimtes tussen tanden en kiezen. Daarom blijft interdentaal reinigen met floss, ragers, tandenstokers of een waterflosser voor veel mensen nuttig. Welke methode het beste past, hangt af van de ruimte tussen je tanden en je tandvlees. Vraag bij twijfel je tandarts of mondhygiënist om passend advies. Welke tandpasta gebruik je bij een tandenborstel met camera? Bij een tandenborstel met camera is vooral helder zicht belangrijk. Sterk schuimende tandpasta kan het beeld blokkeren, waardoor slimme herkenning minder goed werkt. Gebruik daarom de tandpasta die de fabrikant voor het systeem voorschrijft of expliciet toestaat. Let daarnaast op fluoride, tenzij je tandarts om medische redenen iets anders adviseert. Hoe veilig is een tandenborstel met live camerabeeld? De veiligheid hangt af van wanneer de camera actief is, waar beelden worden verwerkt en of data wordt opgeslagen. Controleer bij slimme mondverzorging altijd de privacy-instellingen, appmachtigingen en uitleg van de fabrikant. Een camera die alleen live meekijkt of lokaal analyseert, beperkt het datarisico. Gebruik daarnaast een sterk accountwachtwoord en update de app regelmatig.