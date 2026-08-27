Het is waarschijnlijk dat de vouwbare iPhone waar al geruime tijd geruchten over gaan, tijdens een Apple-evenement op 9 september uit de doeken gedaan wordt.

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Op de officiële Apple-website valt te lezen dat er op woensdag 9 september een evenement wordt georganiseerd. Dit evenement begint om 19:00 uur Nederlandse tijd. Alleen de tekst 'surprise and shine' wordt vermeld.

Details over wat er tijdens het evenement wordt onthuld zijn er niet, maar waarschijnlijk gaat het om nieuwe iPhones, waaronder de vouwbare iPhone - mogelijk genaamd iPhone Ultra. Daarnaast zouden de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max kunnen worden getoond. Apple onthult meestal nieuwe smartphones in september.

Over de vouwbare iPhone

De vouwbare iPhone wordt naar verwachting Apple's antwoord op de vouwbare smartphones van de concurrentie. Het gaat om een verticale vouw, met een ontwerp dat de telefoon dichtgeklapt een formaat dat lijkt op een paspoort geeft.

De vouwbare smartphone zou M14 oled-panelen van Samsung hebben. Daarbij zou hij draaien op de A20 Pro-chip en 12 GB aan RAM hebben. Face ID zou ontbreken, maar Touch ID zou wel gebruikt kunnen worden om de smartphone te ontgrendelen.