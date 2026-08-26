Meta heeft geschikt in een Amerikaanse rechtszaak rondom socialmediaverslaving. Hoewel het bedrijf ontkent dat het schuldig is, gaat het aan de 29 Amerikaanse staten die het bedrijf hebben aangeklaagd wel 16,68 miljard dollar betalen.

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De 29 Amerikaanse staten claimden dat Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, de Children's Online Privacy Protection Act schond door data van minderjarige gebruikers te verzamelen en in te zetten voor onder andere AI-training, zonder dat ouders daarvan op de hoogte waren.

Daarbij zouden Facebook en Instagram expres verslavend voor kinderen zijn gemaakt, en zou Meta mensen hebben misleid over de veiligheidsrisico's van de socialmediaplatforms.

Aanpassingen aan Facebook en Instagram

Naast de schikking voert Meta ook aanpassingen door aan Facebook en Instagram in de Verenigde Staten. Minderjarige gebruikers krijgen bijvoorbeeld een tijdslimiet van twee uur, en tussen middernacht en 6:00 uur kunnen minderjarigen deze platforms niet gebruiken. Ouders kunnen deze regels wel uitzetten. De hierboven genoemde veranderingen worden blijkbaar binnen enkele maanden doorgevoerd.