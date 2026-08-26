De 29 Amerikaanse staten claimden dat Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, de Children's Online Privacy Protection Act schond door data van minderjarige gebruikers te verzamelen en in te zetten voor onder andere AI-training, zonder dat ouders daarvan op de hoogte waren.
Daarbij zouden Facebook en Instagram expres verslavend voor kinderen zijn gemaakt, en zou Meta mensen hebben misleid over de veiligheidsrisico's van de socialmediaplatforms.
Aanpassingen aan Facebook en Instagram
Naast de schikking voert Meta ook aanpassingen door aan Facebook en Instagram in de Verenigde Staten. Minderjarige gebruikers krijgen bijvoorbeeld een tijdslimiet van twee uur, en tussen middernacht en 6:00 uur kunnen minderjarigen deze platforms niet gebruiken. Ouders kunnen deze regels wel uitzetten. De hierboven genoemde veranderingen worden blijkbaar binnen enkele maanden doorgevoerd.
Het is niet heel opvallend dat Meta heeft geschikt: de staten eisten eerder een schadevergoeding van 1,2 biljoen euro, maar voor de rechtszaak begon was die boete bijgesteld naar ongeveer 200 miljard dollar. Nu komt dit dus op 16,68 miljard dollar te liggen. De hierboven gestelde maatregelen werden ook geëist door de staten.