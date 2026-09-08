De afgelopen jaren bouwt James Gunn langzaamaan verder aan zijn nieuwe DC Universe - ofwel DCU. Superman was een succes, maar de plannen rondom de twee andere pilaren van de DC-wereld blijven wat vaag. Rondom de actrice van de nieuwe Wonder Woman lijkt nu wel wat beweging te zijn.

Uiteraard wachten we allemaal ook af wie de Batman van James Gunn’s filmuniversum gaat vertolken, maar de rol van Wonder Woman is in de DC-wereld bijna net zo intrigerend. De Amazonische krijgster Diana brengt een geheel nieuwe, Griekse mythologie met zich mee en maakt de fundering van het DCU daarmee een stukje completer.

Momenteel wordt verwacht dat actrice Adria Arjona, bekend van de Star Wars-serie Andor en rollen in films als Splitsville, Hit Man en Onslaught, de rol van dit iconische personage op zich gaat nemen.

Wonder Woman is een aantal keren vertolkt in live-action, maar bij lange na niet zo vaak als haar metgezellen van de DC Trinity - Batman en Superman. Lynda Carter speelde het personage van 1975 tot en met 1979 in de live-action Wonder Woman-serie. Actrice Gal Gadot vertolkte de Princess of Themyscira eerst in Batman v. Superman: Dawn of Justice, waarna twee solo-films en verschijningen in andere DCEU - het universum voordat James Gunn zijn reboot inluidde - volgden.

Is Adria Arjona de nieuwe Wonder Woman?

Het is goed mogelijk dat Diana of Themyscira sneller haar debuut maakt in dit filmuniversum dan we wellicht denken. Aankomende oktober komt Clayface uit in de bioscoop, en de daarop volgende DCU-film is Man of Tomorrow, een semi-vervolg op Superman waarin de Man of Steel samen moet werken met zijn aartsrivaal Lex Luthor om de aarde te beschermen tegen de buitenaardse Brainiac.

Op 14 april van dit jaar werd bekendgemaakt dat Arjona onderdeel is van de Man of Tomorrow-cast. Een aantal fans in online kringen zagen haar voor zich als de potentiële nieuwe Wonder Woman, al is nog altijd niet bevestigd dat dit de rol is die de actrice gaat vertolken. Sterker nog, veel outlets - waaronder Deadline , die het nieuws brak - rapporteerden dat Arjona het personage Maxima gaat spelen.

Maxima is een personage uit de comics met een zeer klein aantal verschijningen, maar die wel sterk verbonden is met Brainiac en Superman. Ze is een buitenaardse koningin die Brainiac assisteert met het overnemen van werelden, maar ook een oogje heeft op Superman. In het bredere universum is Maxima een relatief miniem personage, waardoor sommigen speculeren dat Adria toch een andere rol vertolkt. Een Amazonische prinses, wellicht?

Foto: Bilquis Evely

Wat olie op dat vuur des speculatie gooit is de geheimzinnigheid rondom wie Arjona speelt in de film. Tijdens de perstour van Onslaught - de nieuwe film van Adam Wingard - wordt de actrice regelmatig gevraagd naar haar DCU-rol, maar ze zegt niets te mogen vertellen. Ze laat wel het een en ander vallen over haar intensieve trainingsregime voor de rol, en recentelijk nog dat ze in ieder geval twee kostuums draait in de productie.

Het is vooralsnog allemaal speculatie, maar velen vinden het opvallend dat een rol als Maxima zoveel geheimzinnigheid zou vereisen. Gezien de laatste Wonder Woman-film in 2020 uitkwam - en niet bepaald goed is ontvangen - zijn we in ieder geval toe aan een nieuw verhaal rondom het personage. Op 9 juli 2027 kunnen we met zekerheid zeggen wie Adria Arjona speelt in James Gunns aankomende project, maar misschien vindt een Wonder Woman-onthulling ook voor die tijd al plaats.

Foto: Hayden Sherman

Wonder Woman in het DCU

Toen Gunn in 2023 zijn plannen voor ‘Chapter 1’ van het nieuwe DCU uit de doeken deed, was de serie Paradise Lost een van de eerste projecten die hij opnoemde. De serie zou niet om Wonder Woman draaien, maar wel het eiland waar zij geboren is - Themyscira, ook bekend als Paradise Island - tonen in een soort Game of Thrones-achtig verhaal.

Een aantal jaren later, na de release van zijn Superman-film, werd bekend dat er gewerkt werd aan een nieuwe Wonder Woman-film. Schrijfster Ana Nogueira, die ook het script voor Supergirl heeft gepend, werd toen ook bevestigd als de schrijfster van de film.

Sindsdien is het echter stil geweest rondom het project. Daarbij is het benoemen waard dat Nogueira tevens bevestigd is als de schrijver van een Teen Titans-film voor het DCU, en dat Supergirl eerder dit jaar bijzonder hard geflopt is. Met een geschat budget van tussen de 170 en 200 miljoen dollar - marketing niet meegerekend - heeft de film uiteindelijk zo’n 126 miljoen dollar opgebracht. Een gigantisch en pijnlijk verlies dus, waardoor DC Studios mogelijk de plannen opnieuw aan het evalueren is.