Sony breidt zijn assortiment draadloze koptelefoons uit met drie nieuwe modellen, voor het premium-, midden- en instapsegment.

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Het topmodel is de **WH-1000XM4C**, een doorontwikkeling van de populaire WH-1000XM4. De koptelefoon behoudt de bekende noise cancelling van de 1000X-serie, maar krijgt een vernieuwde geluidsafstemming met 10-bands equalizer en is nu ook verkrijgbaar in de kleur Lavender, naast Black en Platinum Silver. Prijs: €250.

In het middensegment introduceert Sony de **WH-CH730N**, met een nieuw lichtgewicht en opvouwbaar ontwerp, effectieve noise cancelling en verbeterde gesprekskwaliteit dankzij Precise Voice Pickup Technology. De batterij gaat tot 50 uur mee. Prijs: €120, verkrijgbaar in vijf kleuren waaronder de nieuwe kleur Beige.

Voor instapgebruikers is er de **WH-CH530**, met een batterijduur tot 55 uur, AI-gestuurde ruisonderdrukking voor gesprekken en zes kleuropties, waaronder de nieuwe tinten Cobalt, Coral en Mint. Prijs: €60.

Hello Kitty

Daarnaast lanceert Sony samen met **Hello Kitty** een limited-edition koptelefoonbundel, met modellen als de WH-1000XM6, WH-CH730N en WH-CH530, inclusief exclusieve draagtas en totebag. Deze samenwerking is beperkt verkrijgbaar in geselecteerde regio's; meer details over Europese beschikbaarheid volgen later.