Samsung heeft een nieuwe smartphone onthuld, de Samsung Galaxy S26 FE. Hoewel het om een nieuew instapmodel gaat, is de prijs toch verhoogd ten opzichte van vorig jaar, namelijk naar 799 euro.

Het toestel verschilt weinig van de S25 FE die vorig jaar uitkwam en 50 euro goedkoper was, behalve dan dat er een Exynos 2500-chip in zit, ten opzichte van de Exynos 2400 in de S25 FE. De Exynos 2500 wordt al gebruikt in de Galaxy Z Flip7.

Kleine wijzigingen

Verder zijn er weinig wijziging merkbaar, op een iets ander design in de vorm van een cameraplateau gelijk aan de andere S26-toestellen. De camera's blijven gelijk aan de vorige S FE-modellen: de hoofdcamera heeft 50 megapixels, de ultragroothoekcamera 12 megapixels, de telecamera 8 megapixels en de selfiecamera 12 megapixels.

Ook het scherm blijft gelijk aan de S25 FE. Dat is een oledscherm van 6,7 inch met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Dat geldt ook voor de accu, die 4900mAh aan capaciteit biedt. De smartphone draait op Android 17.

Vanaf 4 september verkrijgbaar

De Samsung Galaxy S26 FE komt op 4 september uit in drie kleuren: lichtgroen, donkergrijs en donkerblauw. Een versie met 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagcapaciteit kost 799 euro, en de versie met 256 GB aan opslagcapaciteit kost 899 euro.

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