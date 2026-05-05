Instagram-eigenaar Meta werkt aan een label voor AI-accounts op Instagram. Dit label wordt echter wel vrijwillig toepasbaar.

Dat claimt Engadget. Op dit moment wordt het AI-label alleen nog maar getest. Het label staat - wanneer de eigenaar van het profiel daar voor kiest - op het profiel zelf en bij de berichten. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat het content is dat via AI wordt gemaakt, waardoor mensen daar geen twijfel over hoeven te hebben.

Vooralsnog wordt het dus niet verplicht om AI-accounts met een AI-label uit te rusten. Waarom Meta er voor kiest dit niet te verplichten, is niet duidelijk. Steeds meer andere bedrijven verplichten dit wel. Hoe dan ook gaat het voor nu nog maar om een test.

Instagram heeft al wel geruime tijd een 'AI info'-label bij berichten staan als vermoedt wordt dat content met AI is gemaakt, maar dit is allemaal vrij vaag omdat lang niet alle AI-content wordt gespot.