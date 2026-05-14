Meta, het bedrijf achter Instagram, heeft een nieuwe app uitgebracht gerelateerd aan Instagram. De naam: Instants.

Het was al bekend dat het bedrijf de nieuwe app aan het testen was, maar nu is de app daadwerkelijk beschikbaar. Er wordt ook mee geadverteerd op Instagram.

In de app is het mogelijk om foto's te maken en vervolgens te delen met directe vrienden. Die foto's zijn maar één keer te bekijken en verdwijnen weer na 24 uur, net zoals in Snapchat. Die foto's kunnen niet van te voren gemaakt zijn en ook niet bewerkt worden, al is het wel mogelijk om tekst toe te voegen.

Dit was overigens ook al mogelijk in Instagram zelf, maar nu is er dus ook een losse app voor. Daarmee is de app functioneel zo goed als gelijk aan concurrenten als Snapchat en BeReal. Overigens zit de functionaliteit van Instants ook in Instagram zelf verwerkt, dus het is niet per se nodig om de aparte app te downloaden.