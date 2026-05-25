Socialmediaplatform X - voorheen bekend als Twitter - communiceert in Europa nu duidelijk dat je de blauwe vinkjes die op profielen van gebruikers staan kunt kopen.

Dit naar aanleiding van een boete die door de Europese Commissie eind vorig jaar is uitgedeeld aan het platform. X was in overtreding van de Digital Services Act, omdat de blauwe vinkjes niet alleen meer bedoeld zijn om te verifiëren dat gebruikers op X daadwerkelijk die persoon zijn. Inmiddels kunnen blauwe vinkjes bij een profielnaam namelijk simpelweg gekocht worden met een betaald X-abonnement. X ontving hier een boete van 120 miljoen euro voor.

Sinds afgelopen weekend krijgen Europese inwoners die X openen, bovenaan dan ook een melding te zien waarin dit duidelijk wordt gesteld. Op die manier kan er geen twijfel meer bestaan dat de blauwe vinkjes puur zijn bedoeld om zeker te weten dat iemand is wie hij of zij zegt wie hij is: het is puur gekocht via een Premium- of Premium+-abonnement.