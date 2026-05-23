Het was al bekend dat de film niet zo lang zou worden als Nolans vorige film, Oppenheimer. Die duurde precies drie uur. Uiteindelijk blijkt nu dat de films qua lengte niet eens zoveel van elkaar verschillen. De lengte werd verklapt door de website van AMC Theaters. Omdat Nolan zijn films tegenwoordig in IMAX schiet, kunnen films niet langer worden dan drie uur.
The Odyssey is gebaseerd op een bekend Oud-Grieks gedicht van Homerus, waarin de koning van Ithaca, Griekenland, na de Trojaanse oorlog een reis van een decennium naar huis maakt. Tijdens deze reis maakt hij allerlei opmerkelijke avonturen mee.
Onder de castleden vallen Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Anna Hathaway, John Leguizamo, Mia Goth en Tom Holland. De film draait vanaf 16 juli in de bioscoop. Hieronder is een eerder uitgekomen trailer te zien.