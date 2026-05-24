Eerder deze week werd op de socialmediakanalen van de franchise een video van 5 seconden gedeeld met een knipperend taxilogo. Verdere details zijn er niet, maar het lijkt te suggereren dat er spoedig een onthulling aan zit te komen - bijvoorbeeld tijdens de Summer Game Fest-liveshow op 5 juni.
Sega heeft in 2023 bevestigd dat het aan een nieuwe Crazy Taxi-game werkt, waarin een gevoel van vrijheid gecombineerd wordt met natuurlijke en stedelijke omgevingen. Sindsdien is het stil rondom de nieuwe game, al zijn er eerder wel details gelekt en kwamen er zelfs wat vroege beelden online. Het lijkt in ieder geval om een game met een open spelwereld en online multiplayerelementen te gaan.
De eerste Crazy Taxi kwam in 1999 uit in de arcades en kort daarna op de Dreamcast. In het spel besturen spelers een taxi en moeten ze mensen oppikken en ze naar hun bestemming brengen. Dit gaat gepaard met flink overdreven actie.