Er is een zeer korte teaser van een nieuwe Crazy Taxi-game op social media gedeeld. Mogelijk vindt de onthulling van het spel dus snel plaats.

Eerder deze week werd op de socialmediakanalen van de franchise een video van 5 seconden gedeeld met een knipperend taxilogo. Verdere details zijn er niet, maar het lijkt te suggereren dat er spoedig een onthulling aan zit te komen - bijvoorbeeld tijdens de Summer Game Fest-liveshow op 5 juni.

Sega heeft in 2023 bevestigd dat het aan een nieuwe Crazy Taxi-game werkt, waarin een gevoel van vrijheid gecombineerd wordt met natuurlijke en stedelijke omgevingen. Sindsdien is het stil rondom de nieuwe game, al zijn er eerder wel details gelekt en kwamen er zelfs wat vroege beelden online. Het lijkt in ieder geval om een game met een open spelwereld en online multiplayerelementen te gaan.