De Europese Commissie komt mogelijk aankomende zomer met een voorstel om social media voor kinderen tot 16 jaar te verbieden.

Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen gemeld. De Europese Commissie praat al langer over een mogelijk verbod op social media voor kinderen, en Brussel presenteerde vorige maand al de technologie voor een app waarmee de leeftijd van socialmediabezoekers kan worden gecontroleerd.

De precieze regels liggen nog niet vast, maar Von der Leyen meldde gisteren dat daar aan gewerkt wordt. "Afhankelijk van de resultaten zouden we deze zomer een wetsontwerp kunnen indienen", zo claimde ze. Als het voorstel er is, zal de nieuwe regelgeving nog niet meteen doorgevoerd worden.

Ze vervolgde: "Als we aarzelen, zal weer een hele generatie kinderen de prijs betalen. Laten we ons concentreren en duidelijke regels vaststellen voor het opzetten van een uitstelregeling voor sociale media in Europa."

Zoals gezegd is het plan om de minimumleeftijd voor social media op mensen vanaf 16 jaar te leggen. Mogelijk zouden kinderen vanaf 13 jaar ook op social media mogen met toestemming van hun ouders.