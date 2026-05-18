Alle inwoners van Malta mogen kosteloos een cursus rondom kunstmatige intelligentie volgen.

Dat heeft de Maltese overheid aangekondigd. Na het afronden van de cursus, genaamd AI 4 All, ontvangt men ook een jaar lang de betaalde versie van ChatGPT of Copilot. Het is niet duidelijk waarom er voor deze twee AI-modellen is gekozen.

Malta wil er voor waken dat mensen niet achterblijven met AI. De technologie wordt immers een steeds belangrijk onderdeel van het dagelijkse digitale leven en diverse carrières. Door iedereen de basis rondom AI mee te geven, moet het gat tussen mensen die er mee om kunnen gaan en mensen die er geen verstand van hebben niet groter worden.