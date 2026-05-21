LinkedIn, het socialmediaplatform voor werkgerelateerde zaken, gaat posts die voor een groot deel met kunstmatinge intelligentie zijn gemaakt minder zichtbaar maken.

Dat liet Laura Lorenzetti, de vicepresident van LinkedIn, weten in een post op het platform. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen technologie ontwikkeld waarmee het sneller AI-content op het platform kan spotten. Deze content zal vervolgens automatisch minder bereik krijgen doordat ze minder snel aanbevolen worden of in tijdlijnen buiten directe volgers verschijnen.

Daarvoor kijken de ontwikkelde systemen vooral naar de inhoud van LinkedIn-posts. Bijvoorbeeld of er veel repetitieve zaken in een post staan of er wel veel gepraat wordt, maar eigenlijk weinig gezegd. Ook wordt er gekeken naar formuleringen die vaak voorkomen in door AI geschreven teksten.

LinkedIn benadrukt dat AI niet verboden is op het platform. Dat zou ook niet logisch zijn, want LinkedIn zelf en toch zeker moederbedrijf Microsoft maakt ook veel gebruik van AI. Maar teksten die door mensen zijn geschreven moeten wel weer nadrukkelijker aanwezig zijn.