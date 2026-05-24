Er komt een tweede seizoen van The Testaments, de spin-off-serie van The Handmaid's Tale.

Dat heeft Deadline bevestigd. Dit terwijl het eerste seizoen op moment van schrijven nog loopt en te zien is via Disney+. Het is niet bekend wanneer het tweede seizoen moet uitkomen, maar aangezien het eerste seizoen al meer dan 45 miljoen uur gestreamd is, mag het geen grote verrassing heten. De tiende en tegelijkertijd laatste aflevering van het eerste seizoen verschijnt volgende week.

The Handmaid's Tale, de serie gebaseerd op het boek van Margaret Atwood, was de afgelopen jaren een groot succes. Het afsluitende zesde seizoen is afgelopen jaar uitgekomen, en vooral hoofdrolspeelster Elisabeth Moss werd geprezen om haar rol als gedwongen 'handmaid'.

De serie speelt zich af in een alternatieve versie van de Verenigde Staten, waar zich tijdens een burgeroorlog naar aanleiding van drastisch dalende geboortecijfers een nieuwe republiek genaamd Gilead vormt. Daar worden vruchtbare vrouwen gedwongen om gemeenschap te hebben met de mannelijke bevolking om voortplanting te garanderen.