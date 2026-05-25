De teaser trailer is de eerste game die met Unreal Engine 6 wordt getoond. Unreal Engine 5 debuteerde in april 2022, maar werd al in 2020 aangekondigd. Unreal Engine is een game-engine van Epic Games waar vele spellen die uitkomen op draaien.
De korte trailer werd voor een groot publiek tijdens het tooernooi getooond. Daarin zijn een aantal gedetailleerde wagens met geavanceerde belichting te zien, met de mededeling dat dit in-engine is opgenomen. Veel meer details over wat Unreal Engine 6 kan en wat dit voor de nieuwe versie van Rocket League gaat betekenen, zijn er nog niet.
Rocket League loopt nu nog op Unreal Engine 3, dus een overzetting naar een nieuwe engine is geen overbodige luxe. Wanneer deze nieuwe versie van Rocket League uitkomt - of wanneer Unreal Engine 6 voor alle ontwikkelaars beschikbaar komt - is op moment van schrijven niet bekend.
Epic Games-ceo Tim Sweeney hintte overigens vorig jaar al naar de komst van Unreal Engine 6, maar het is voor het eerst dat er een game draaiende op de engine is getoond. Ook is voor het eerst het logo getoond. De komst van Unreal Engine 6 is echter groot nieuws binnen de game-industie, gezien de grote hoeveelheid spellen die op een versie van de engine lopen.