Tijdens de Rocket League Championship Series 2026: Paris Major werd er een "nieuw tijdperk" van Rocket League onthuld: een versie van de game die draait op Unreal Engine 6.

De teaser trailer is de eerste game die met Unreal Engine 6 wordt getoond. Unreal Engine 5 debuteerde in april 2022, maar werd al in 2020 aangekondigd. Unreal Engine is een game-engine van Epic Games waar vele spellen die uitkomen op draaien.

De korte trailer werd voor een groot publiek tijdens het tooernooi getooond. Daarin zijn een aantal gedetailleerde wagens met geavanceerde belichting te zien, met de mededeling dat dit in-engine is opgenomen. Veel meer details over wat Unreal Engine 6 kan en wat dit voor de nieuwe versie van Rocket League gaat betekenen, zijn er nog niet.

Rocket League loopt nu nog op Unreal Engine 3, dus een overzetting naar een nieuwe engine is geen overbodige luxe. Wanneer deze nieuwe versie van Rocket League uitkomt - of wanneer Unreal Engine 6 voor alle ontwikkelaars beschikbaar komt - is op moment van schrijven niet bekend.