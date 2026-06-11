YouTube is een nieuwe functie aan het uitrollen om via de app berichten naar mensen te sturen en berichten van mensen te ontvangen.

In een blogpost legt YouTube uit dat het deze functie in de Verenigde Staten en andere locaties uitrolt. Volgens de FAQ is de functie ook in Nederland beschikbaar, maar omdat het nu nog aan het uitrollen is, kan het even duren voordat je het te zien krijgt.

Zodra de functie beschikbaar is zal er in de rechterbovenhoek van de YouTube-app een nieuw icoontje staan voor berichten. Daar kunnen mensen naar anderen berichten sturen en ontvangen, maar ook video's en Shorts delen. Het is voor mensen van 18 jaar en ouder.

Er zit wel een addertje onder het gras: je kunt alleen met mensen praten nadat je ze hebt uitgenodigd via een url. Deze link moet via een ander platform - bijvoorbeeld via een sms - verstuurd worden naar de persoon in kwestie. De link blijft zeven dagen werken.

Daarmee zullen privéberichten op YouTube dus vooral bedoeld zijn om te communiceren met mensen die je al kent. De vraag waar deze functie precies voor dienst steekt dan ook de kop op: wanneer je al een url naar iemand kunt versturen, zou je op die manier ook al contact met de persoon kunnen onderhouden.