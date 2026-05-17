Amerikaanse scholen claimden dat ze hogere kosten maakten doordat ze moesten omgaan met problematisch gedrag van leerlingen naar aanleiding van socialmediaverslaving. Voordat de zaak voor de rechter kon komen, hebben de bedrijven achter deze platforms nu geschikt voor een onbekend bedrag.
Er lopen in de Verenigde Staten heel veel soortgelijke zaken waarin de verslavende factor van social media wordt aangekaart. De bedrijven achter socialmediaplatforms claimen zelf dat ze er alles aan doen om de jeugd zo veilig mogelijk te houden op deze platforms.
Afgelopen maart bepaalde een jury tijdens een rechtszaak in de VS nog dat Instagram en YouTube te verslavend zijn. Een twintigjarige vrouw claimde daarbij dat ze al op jonge leeftijd verslaafd raakte aan de platforms van Meta en Google. Meta moest de vrouw 2,1 miljoen dollar betalen, terwijl Google 900.000 dollar moest betalen.