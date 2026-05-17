YouTube, Snapchat en TikTok hebben geschikt in een zaak in de Verenigde Staten waarbij scholen kosten moesten maken door socialmediaverslaving bij studenten.

Amerikaanse scholen claimden dat ze hogere kosten maakten doordat ze moesten omgaan met problematisch gedrag van leerlingen naar aanleiding van socialmediaverslaving. Voordat de zaak voor de rechter kon komen, hebben de bedrijven achter deze platforms nu geschikt voor een onbekend bedrag.

Er lopen in de Verenigde Staten heel veel soortgelijke zaken waarin de verslavende factor van social media wordt aangekaart. De bedrijven achter socialmediaplatforms claimen zelf dat ze er alles aan doen om de jeugd zo veilig mogelijk te houden op deze platforms.