Dat heeft YouTube-eigenaar Google aangekondigd. Wanneer mensen die niet betalen voor YouTube Premium nu naar een video kijken en een andere app op hun iOS- of Android-smartphone openen, kunnen ze de video ondertussen niet in een klein scherm verder bekijken. Dat kan straks dus wel. Dat is specifiek bedoeld voor langere video's en niet muziekclips.
De optie kwam eerder al beschikbaar voor gratis YouTube-gebruikers in de Verenigde State, maar zal ergens gedurende de komende maanden dus ook wereldwijd uitgerold worden. Premium-leden wereldwijd konden al geruime tijd van de optie gebruikmaken. Wel blijft het bekijken van muziekvideo's via picture-in-picture exclusief voor Premium-leden.