YouTube AI-tool laat je checken of je in deepfake-video's zit

YouTube rolt gedurende de komende weeken een AI-tool uit waarmee gebruikers kunnen checken of hun gelijkenis in deepfake-video's is gerbuikt.

De 'likeness detection'-tool werd sinds eind vorig jaar al getest door diverse publieke figuren, maar komt nu naar alle content creators van 18 jaar en ouders. De tool scant YouTube-video's om te controleren of de gelijkenis van iemand is gebruikt voor een neppe video.

Wanneer er een deepfake-video met iemands gelijkenis wordt gevonden, krijgt de gebruiker een melding. Het is dan meteen mogelijk om een verzoek in te dienen om de video te verwijderen. Daarbij kan men diverse vragen beantwoorden, bijvoorbeeld of de stem van iemand ook is gekopieerd.