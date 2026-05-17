De 'likeness detection'-tool werd sinds eind vorig jaar al getest door diverse publieke figuren, maar komt nu naar alle content creators van 18 jaar en ouders. De tool scant YouTube-video's om te controleren of de gelijkenis van iemand is gebruikt voor een neppe video.
Wanneer er een deepfake-video met iemands gelijkenis wordt gevonden, krijgt de gebruiker een melding. Het is dan meteen mogelijk om een verzoek in te dienen om de video te verwijderen. Daarbij kan men diverse vragen beantwoorden, bijvoorbeeld of de stem van iemand ook is gekopieerd.
Deepfakes nemen de laatste jaren enorm toe in populariteit, vooral doordat AI de gelijkenis van mensen kan gebruiken om video's te creëren. Daarbij zijn vooral beroemde mensen en politici vaak het slachtoffer hiervan, omdat zij bij veel mensen bekend zijn. Onlangs waarschuwde de Italiaanse premier nog voor deepfakes door zelf een deepfake van haar te delen.