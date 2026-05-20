Gisterenavond werd Google's I/O-conferentie voor ontwikkelaars gehouden, waar diverse aankondigingen werden gedaan.

Zo zullen de eerste slimme brillen met Android XR aankomend najaar uitkomen. Eerder verscheen al de Galaxy XR-headset, een vr-bril, maar het gaat in dit geval om op Meta's Ray-Ban lijkende slimme brillen van Warby Parker en Gentle Monster die in samenwerking met Samsung worden gemaakt.

Zoals eerder al duidelijk werd, hebben de brillen geen scherm waarop dingen worden afgebeeld, maar werken ze op audio en kunnen ze via de camera meekijken met de drager. Ze draaien dus op het Android XR-besturingssysteem, waarbij Gemini AI een belangrijke rol speelt. Daarbij zijn de brillen verbonden met iOS en Android. Google heeft nog geen precieze releasedatum of prijzen onthuld.

Ontwikkelingen rondom AI

Niet geheel onverwachts speelde kunstmatige intelligentie een belangrijke rol op het evenement. Zo werd Gemini Omni Flash aangekondigd. Dit nieuwe AI-model laat gebruikers in een snel tempo allerlei teksten en beelden genereren en ook aanpassingen maken aan video. Mensen kunnen hun video's uitgebreid bewerken met het AI-model. Omni Flash is beschikbaar via de Gemini-app en via YouTube Shorts.

Google deed ook Gemini Spark uit de doeken, dat werkt op het nieuwe model 3.5 Flash en AI complexe taken op de achtergrond laat uitvoeren via Gemini. Gebruikers hoeven dus niet actief in de app of op de site te zijn. Spark moet ergens volgende week verschijnen voor AI Ultra-leden in de Verenigde Staten.

Google's zoekmachine krijgt 'information agents' en nieuwe interface

Google gaf ook een update over hun populaire gelijknamige zoekmachine. Zo worden er zogeheten 'information agents' geïntroduceerd, een AI-agent voor AI Pro- en Ultra-abonnees die mensen op de hoogte kunnen houden bij bepaalde wijzigingen of ontwikkelingen via pushberichten. Denk bijvoorbeeld aan een heads-up geven wanneer bepaalde huizen in een bepaalde locatie te koop komen te staan.

De Google-zoekmachine wordt ook uitgerust met een nieuwe interface waarbij AI een grotere focus krijgt. Mensen kunnen daarbij ook gesproken tekst en foto's aan hun zoekprompts toevoegen, en er wordt benadrukt dat er langere zoekopdrachten mogelijk zijn.

Ask YouTube