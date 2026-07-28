Google werkt aan een Live Translate-widget voor Android-smartphones. Met die widget kun je straks dus live tijdens gesprekken vertalen.

Dat is natuurlijk ideaal voor wanneer je op vakantie bent. Praat iemand tegen je in een taal die je niet spreekt, dan open je de widget en laat je het live het gesprek vertalen, zo vanaf het startscherm van je smartphone.

Gemini 3.5 Live Translate is al beschikbaar in de Google Translate-app, waardoor de prestaties van deze app sterk zijn verbeterd. Android Authority heeft in de nieuwste versie van de Google Translate-app gezien dat er nu dus ook gewerkt wordt aan een Live Translate-widget.

De Live Translate Widget

Natuurlijk is het maar een kleine moeite om de Live Translate-app te openen, maar een widget kun je onderdeel maken van je startscherm, waardoor het nog makkelijker en sneller is om gesprekken te vertalen. Zeker als je op vakantie gaat is het dan wel zo slim om de widget groot op je scherm te zetten.

Het is wel belangrijk om te weten dat de widget maar één richting op vertaalt. Je kunt dus alleen vertalen wat de ander zegt naar je eigen taal, en niet vice versa. Het is echter mogelijk dat Google dit nog voor de officiële lancering van de widget toevoegt.

Wanneer verschijnt de widget?