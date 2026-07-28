X heeft nu een eigen betaaldienst, maar alleen nog in de VS

Elon Musk rolt sinds gisteren een eigen betaaldienst uit via X, het socialmediaplatform dat voorheen bekendstond als Twitter. De dienst is alleen nog in de Verenigde Staten beschikbaar.

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Via de betaaldienst genaamd X Money kunnen mensen een digitale portemonnee krijgen, waarmee geld overgemaakt kan worden - bijvoorbeeld naar andere digitale portemonnees. Ook wordt Apple Watch ondersteund en kan er een Visa-kaart aangevraagd worden.

Volgens Musk ontvangen mensen maximaal 6 procent aan rente per jaar via hun portemonnee - als ze tenminste een Premium+-abonnement hebben op X. Premium-leden moeten eerst een bedrag overmaken naar de dienst om daar voor in aanmerking te komen.

Alleen Premium X- en Premium-leden in de VS kunnen nog van X Money gebruikmaken. Het is niet bekend of de dienst ook buiten dat land beschikbaar komt.