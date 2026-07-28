Via de betaaldienst genaamd X Money kunnen mensen een digitale portemonnee krijgen, waarmee geld overgemaakt kan worden - bijvoorbeeld naar andere digitale portemonnees. Ook wordt Apple Watch ondersteund en kan er een Visa-kaart aangevraagd worden.
Volgens Musk ontvangen mensen maximaal 6 procent aan rente per jaar via hun portemonnee - als ze tenminste een Premium+-abonnement hebben op X. Premium-leden moeten eerst een bedrag overmaken naar de dienst om daar voor in aanmerking te komen.
Alleen Premium X- en Premium-leden in de VS kunnen nog van X Money gebruikmaken. Het is niet bekend of de dienst ook buiten dat land beschikbaar komt.
Elon Musk spreekt al langer de wens uit om X voor allerlei doeleinden te gebruiken, vergelijkbaar met het Chinese WeChat. Musk beloofde eerder al de komst van X Money, maar na kritiek van de Amerikaanse regering bleef hij er stil over, tot nu dan.