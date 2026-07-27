Apple rolt eindelijk zijn AppleCare One-abonnement uit buiten de Verenigde Staten, waarmee je maximaal drie Apple-producten kunt verzekeren. In Nederland is het nog niet beschikbaar, maar dat is hopelijk een kwestie van tijd.

Op Apple-producten heb je sowieso een jaar garantie, maar als je daarna garantie wil moet je een AppleCare-abonnement afsluiten. Met het AppleCare One-abonnement is het zelfs mogelijk om drie Apple-apparaten tegelijk te verzekeren, waaronder je iPhone, MacBook en Apple Watch.

AppleCare One was tot voor kort alleen nog maar beschikbaar in de Verenigde Staten, maar wordt binnenkort ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Australië geïntroduceerd - om precies te zijn op 4 augustus. Nog niet in Nederland en België dus, maar hopelijk is het een kwestie van tijd voordat het ook hier beschikbaar komt.

De prijs van AppleCare One

In Frankrijk kost een AppleCare One-abonnement in ieder geval 20,99 euro per maand. Daarnaast kun je op elk moment meer dan drie apparaten aan de verzekering toevoegen voor 5,99 euro per maand.

Wat dekt een AppleCare One-abonnement?

Met een AppleCare One-abonnement heb je dezelfde dekking als met een AppleCare+-abonnement, maar dan dus voor drie apparaten. Het gaat daarbij onder andere om diefstal en het verliezen van je apparaat, alsmede schade die je per ongeluk hebt aangebracht. Ook kun je de batterij laten vervangen.

Je kunt daarbij niet alleen Apple-apparaten die je net gekocht hebt verzekeren, maar ook apparaten die je al in het bezit hebt - zolang ze niet vier jaar of ouder zijn en in goede orde zijn.