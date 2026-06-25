Vanaf 30 juni kunnen bedrijven die apps uitbrengen in de Google Play Store zelf alternatieve, externe betaalmethoden aanbieden voor in-app aankopen.

Dat heeft Google laten weten. Deze ontwikkeling wordt doorgevoerd naar aanleiding van de jarenlange rechtszaak tussen Google en Fortnite-ontwikkelaar Epic Games.

Dat houdt in dat ontwikkelaars dus alternatieve, externe betaalmethoden kunnen aanbieden in plaats van via het Google Play Billing-facturatiesysteem. Ontwikkelaars van apps kunnen dus bijvoorbeeld een eigen betalingssysteem via hun eigen website aanbieden. Ook betaalmethoden als PayPal zijn mogelijk.

Lager commissietarief

Daarnaast verandert Google op 30 juni ook het commissietarief van hun eigen betaalmethode. Waar ontwikkelaars normaliter 30 procent van hun opbrengsten af moeten geven aan Google, gaat dat veranderen. Voor de eerste miljoen dollar die jaarlijks wordt verdiend hoeft men maar 10 procent af te staan aan Google.

Na die eerste miljoen vraagt Google wel meer voor transacties buiten abonnementen die automatisch vernieuwen. Ook moeten ontwikkelaars 5 procent afstaan wanneer ze Google Play Billing gebruiken. De precieze regels die bepalen welk percentage moet worden afgestaan gaan verder dan dat, zoals in het onderstaande schema is te zien.

Deze wijzigingen worden op 30 juni allemaal doorgevoerd in de Europese Economische Ruimte, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Epic Games versus Google en Apple

Epic Games - dat niet alleen de populaire game Fortnite uitgeeft, maar ook de Epic Games Store runt - is al jaren verwikkeld in rechtszaken met Google en Apple. Epic meent dat de bedrijven een monopolypositie hebben en een te streng beleid in hun appwinkels voeren. Epic wil dan ook de hoge commissies omzeilen door de bedrijven te dwingen deze te verlagen en door alternatieve betaalmethoden toe te staan - wat is gelukt.