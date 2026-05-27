De Google Play Store gaat mogelijk aangeven wanneer apps verwijderd zijn en geen nieuwe updates meer ontvangen.

Dat meldt Android Authority op basis van de code van versie 51.4.19 van de Google Play Store. Bij apps die niet meer op Google Play Store staan zou een melding komen te staan dat ze zijn verwijderd en dat ze dus ook geen nieuwe updates meer ontvangen.

Dat is belangrijke informatie om te weten, omdat apps die geen updates meer ontvangen mogelijk ook voor veiligheidsrisico's zorgen. De apps in kwestie zijn dan immers niet meer beschermd tegen nieuwe problemen, terwijl mensen ze mogelijk nog wel gebruiken op hun smartphone.

Op dit moment krijgen mensen wel een melding wanneer een geïnstalleerde app als schadelijke software wordt gezien. Dit doet Android automatisch via de Play Protect-app. Daarna kan men er voor kiezen om de app zelf te verwijderen, al doet Google dit in sommige gevallen zelf.