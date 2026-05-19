Fortnite kan wereldwijd weer gedownload worden via de iOS App Store. Alleen in Australië valt de game nog niet via de App Store te downloaden.

Fortnite is ruim vijf jaar lang niet verkrijgbaar in de App Store geweest in verband met een juridische strijd tussen Fortnite-uitgever Epic Games en Apple. Daardoor werd het enorm populaire battle royale-spel uit de App Store gehaald.

Vorig jaar keerde Fortnite al weer terug in de App Store in de Verenigde Staten, en kon Fortnite in Europa ook weer op iOS gespeeld worden via alternatieve winkels zoals de Epic Games Store en Altstore. Nu is Fortnite dus weer via de officiële App Store te downloaden in alle regio behalve Australië. De game is daar nog niet teruggekeerd, ondanks dat Epic daar ook de rechtszaak won. Volgens Epic blijft Apple regels hanteren die de rechtbank als onwettelijk zag.

Epic geeft aan dat het tegen Apple blijft strijden om "concurrentievervalsende App Store-praktijken te verbannen". Het bedrijf hamer daarbij op het feit dat Apple 30 procent van alle in-app-aankopen opeist en dat het bedrijf alternatieve betaalmethodes om dit te omzeilen verbiedt.