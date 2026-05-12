Google gaat 'Take a Message', een voicemaildienst die werkt op AI, naar Nederland en België brengen.

Android Authority meldt dat deze informatie te vinden valt in de Telefoon-app van Google. De Take a Message-functie komt naar meer dan twintig landen, waaronder dus Nederland en België. Wanneer precies is niet bekend.

Take a Message zorgt ervoor dat de beller niet de voicemail van de persoon die men belt te pakken krijgt, maar een AI-assistent. Dat levert niet alleen een welkomsbericht op, maar de AI-assistent transcribeert ook het ingesproken bericht in real-time. De AI kan vervolgens acties gebaseerd op het bericht voorstellen aan de ontvanger.