Android Authority meldt dat deze informatie te vinden valt in de Telefoon-app van Google. De Take a Message-functie komt naar meer dan twintig landen, waaronder dus Nederland en België. Wanneer precies is niet bekend.
Take a Message zorgt ervoor dat de beller niet de voicemail van de persoon die men belt te pakken krijgt, maar een AI-assistent. Dat levert niet alleen een welkomsbericht op, maar de AI-assistent transcribeert ook het ingesproken bericht in real-time. De AI kan vervolgens acties gebaseerd op het bericht voorstellen aan de ontvanger.
Overigens komt deze week ook de AI-upgrade van Google Finance naar Europa - waaronder naar Nederland. Deze app is bedoeld om de koersen bij te houden en het financiële nieuws te lezen, maar met de AI-upgrade is er een betere zoekfunctie en kan men uitgebreide visualisaties creëren om data overzichtelijker te maken. Ook komen er AI-samenvattingen van kwartaalverslagen van bedrijven.